Grève des enseignants : les rassemblements prévus en Picardie

Beauvais, 10 heures devant l’Inspection

Amiens, 14 heures devant le Rectorat

Laon, 10 heures devant le Lycée Claudel

Soissons, 14 heures, rond-point rue Alexandre-Dumas

Saint-Quentin, 16 heures, place de Mulhouse

Cet appel à la grève de tous les syndicats représentant l'ensemble des personnels est une première depuis 2011. Une grève qui va s'étendre également à l'enseignement privé. Les syndicats veulent dénoncer les suppressions de postes annoncées par le ministère de l'Education Nationale. Le volet Éducation nationale du budget 2019 doit être discuté en plénière mardi à l'Assemblée nationale. Il prévoit de supprimer 2.650 postes dans les collèges et lycées publics, 550 dans le privé, 400 dans l'administration. Quelque 1.800 postes seront créés au primaire, en vertu de "la priorité au primaire" voulue par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer.De nombreuses manifestations sont organisées partout en France. A Paris, les manifestants rallieront le ministère dès 14h. En Picardie, plusieurs rassemblements sont prévus tout au long de la journée :Les syndicats CGT, Sud, FO ont, quant à eux, appelé au mouvement aussi contre la réforme de l'enseignement professionnel, la réforme du lycée et plus largement contre "la casse du statut général de la fonction publique".