GRÈVE. Manif, transports, écoles, hôpitaux... : comment va se passer la journée du mardi dans le Nord Pas-de-Calais ?

Manifestations prévues

L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle mardi, contre la réforme des retraites #AFP pic.twitter.com/c89Xm4n5pJ — Agence France-Presse (@afpfr) December 6, 2019

Cambrai, à 10H sur la Place de la gare

Douai, à 10H sur la Place d'Armes

Valencienne, à 10H sur la place d'Armes

SNCF

2 TER sur 10

1 TGV Axe Nord (depuis ou vers Paris) sur 4

1 TGV Intersecteur (ou "province-province") sur 10

3 Eurostars sur 5

3 Thalys sur 5

Le plan de transport prévu dans le cadre du mouvement social pour la journée du Mardi 10 Décembre est le suivant (148 circulations dont 44 Belges) : suite...@hautsdefrance — Franck Dhersin (@FDhersin) December 9, 2019

4 aller / retour sur Lille / Aulnoye (841 804, 841 824, 841 900, 841 903, 841 910, 841 911, 841 831, 841 905)

2 aller / retour sur Lille / Béthune (842 431, 842 901, 842 902, 842 912)

2 aller / retour sur Lille / Calais (844 811, 844 814, 844 831, 844 834)@hautsdefrance — Franck Dhersin (@FDhersin) December 9, 2019

2 aller / retour sur Lille / Valenciennes (841 809, 841 822, 841 827, 841 902)



· 2 aller / retour sur Lille / Lens (843 206, 843 207, 843 224, 843 233)



· 2 aller / retour sur Lille / Hazebrouck (844 912, 844 907, 844 934 et 844 927)@hautsdefrance — Franck Dhersin (@FDhersin) December 9, 2019

5 aller / retour sur Lille / Douai (843 504, 843 514, 843 516, 843 532, 843 810, 843 811, 843 813, 843 816, 843 820, 843 917 1 aller / retour sur Lille / Arras (848 906, 848 920)@hautsdefrance — Franck Dhersin (@FDhersin) December 9, 2019

Transports en commun

ℹ️ Suite à vos nombreuses interrogations, nous vous informons que le réseau circulera aux horaires habituelles le Mardi 10 décembre 2019. Je reste à votre disposition pour toute question. Bonne après-midi à tous 🙂 — ilévia (@ilevia_actu) December 9, 2019

Aéroport Lille-Lesquin

AF1257 Lille - Bordeaux / Départ 18h30

AF1256 Bordeaux –Lille / Arrivée 21h50

AF1364 Lille – Marseille / Départ 13h10

AF1365 Marseille –Lille / Arrivée 17h05

AF1398 Lille – Toulouse / Départ 06h50

AF1399 Toulouse –Lille / Arrivée 10h40

Écoles

Hôpitaux

Pourquoi une grève ce mardi ? Cette grève s'inscrit dans la lutte contre la réforme du système de retraite portée par la gouvernement. Ses modalités exactes ne sont certes pas définies (on en saura plus à la mi-décembre), mais on sait d'ores et déjà que le gouvernement veut mettre fin aux 42 régimes spéciaux (destinés, par exemple, aux employés du secteur public ou à la SNCF) Des régimes spéciaux qui, à l'origine, ont été mis en place pour contrebalancer divers inconvénients, notamment la pénibilité de certains métiers (notamment chez les cheminots ou les policiers). Considérés comme trop chers, trop compliqués à calculer ou risquant de créer des situation d'inégalité, ils sont toutefois de plus en plus décriés et Emmanuel Macron avait fait de leur suppression une promesse de campagne.

Après le jeudi noir, faut-il se préparer à un mardi noir ? Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mardi 10 décembre contre le projet de réforme des retraites, mais elle risque d'être un peu moins suivie que la précédente. Tour d'horizon des secteurs concernés.On doit s'attendre à une nouvelle mobilisation ce mardi 10 décembre : dès vendredi, les syndicats et organisations avaient appelé à "faire entrer le mouvement dans la durée", appelant à une nouvelle grève ce mardi À Lille, le cortège doit partir à 14H30 de la Porte de Paris.D'autres manifestations sont prévues dans le Nord et le Pas-de-Calais :La SNCF a communiqué ce lundi après-midi ses prévisions de trafic pour la journée du mardi. On sait d'ores et déjà que circuleront :Comme jeudi, les trains transfrontaliers rouleront normalement. Certaines des liaisons seront remplacées par des dessertes en bus, mais on ignore à ce stade lesquelles sont concernées.Sur son fil Twitter, le vice-président de la région Hauts-de-France chargé des Transports Franck Dhersin a communiqué plusieurs horaires des trains qui circuleront, notamment sur les lignes Lille-Calais, Lille-Valenciennes, Lille-Lens ou Lille-Douai.Ilévia ne devrait pas être touché par la grève, dans la métropole lilloise. Sollicité sur Twitter, le réseau de transports en commun a indiqué que "le réseau circulera aux horaires habituelles le mardi 10 décembre 2019".Pour l'heure, Artis (Arras), Transvilles (Valenciennes) ou Dk'Bus (Dunkerque), pourtant très impactés par la grève du jeudi 5 décembre, n'évoquent aucune perturbation liée à la grève sur leur site ou les réseaux sociaux.Même constat pour Tadao (Lens), Marineo (Boulogne-sur-Mer) ou Opale Bus (Calais).L'aéroport de Lille-Lesquin a annoncé ce lundi soir que plusieurs compagnies aériennes avaient prévu l'annulation par anticipation de certains de leurs vols.La grève sera également moins suivie au niveau des écoles : à Lille, par exemple, aucune école ne sera fermée mais la ville mettra en place des services minimum d'accueil dans 7 écoles où on compte 25% d'enseignants grévistes (écoles Anatole France, Jean Bart, Léon Frapié, Léon Jouhaux, Duruy, Diderot et Jean JaurèsEn revanche, trois restaurants scolaires seront fermés à Lille, ce qui demandera, pour les parents des élèves des écoles Arago-Jacquart, Victor Hugo, Chateaubriand et Madame de Maintenon, Madame Roland et La Fontaine de prévoir en amont le repas du midi. les élèves de l'école Florian devront également être récupérés par leurs parents le midi, en raison d'une grève des agents d'encadrement.Dans le Pas-de-Calais, la Direction académique des services de l'Éducation nationale a publié une liste de 11 écoles qui seront fermées, faute d'enseignants. Rien à voir avec la même liste qui comptait 400 écoles jeudi dernier Côté personnel hospitalier, pas sûr non plus que la grève soit très suivie. Non seulement parce que les hôpitaux doivent rester opérationnels pour accueillir et soigner les patients, mais aussi parce qu'une autre mobilisation est prévue plus tard dans le mois, et risque d'éclipser celle de demain."On n’a tout simplement pas le droit d’abandonner les patients", rappelait le secrétaire départemental CGT Santé 62 auprès de La Voix du Nord , qui signale également que pour le personnel de santé "la grève, ce sera le 17 décembre".