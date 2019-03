Grève mondiale pour le climat : les jeunes Picards expliquent pourquoi il est urgent d'agir

Les jeunes se mobilisent pour le climat à Soissons Plus d'une centaine de jeunes soissonnais ont manifesté pour le climat de 8h à 15h devant l'Hôtel de Ville vendredi 15 mars 2019. / © Hugo Asset Plus d'une centaine de jeunes soissonnais ont manifesté pour le climat de 8h à 15h devant l'Hôtel de Ville vendredi 15 mars 2019. / © Laurine Brouardelle

Grève pour le climat à #Compiègne place de l'Hôtel de Ville. Plus de 200 lycéens et étudiants se sont réunis ce matin et demandent que le gouvernement agisse pour le climat. #Youthforclimate #GreveMondialePourLeClimat pic.twitter.com/L3heEO6K6d — Marie Martirossian (@mariemartiro) 15 mars 2019



"C'est à notre génération d'agir"

À Beauvais, une quarantaine de lycéens ont manifesté pour le climat vendredi 15 mars 2019. / © France 3 Picardie

Fanny Del Rio, élève de Terminale au lycée Felix Faure à Beauvais lors de la grève mondiale pour le climat le vendredi 15 mars 2019. - France 3 Picardie - H. Tanzit / N. Ben Ghezala

Les lycéens et étudiants picards parlent de l'urgence à agir pour le #climat #ClimateStrike #GrevePourLeClimat pic.twitter.com/qF2PGHvpak — France 3 Picardie (@F3Picardie) 15 mars 2019

Trouver des solutions

Ce vendredi, les lycéens, étudiants et collégiens se sont mobilisés en France et dans le monde entier dans le cadre du mouvement Fridays for future , initié par l'adolescente suédoise Greta Thunberg, activiste qui lutte contre le réchauffement climatique.Des rassemblements avaient lieu dans plusieurs villes de Picardie. L'occasion pour les jeunes de prendre la parole et d'expliquer en quoi il est urgent de se mobiliser pour défendre la planète."Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune réforme, aucun projet de loi, il n'y a rien qui est mis en place pour lutter contre ce dérèglement climatique", dénonce Fanny Del Rio, élève en Terminale S au lycée Félix Faure à Beauvais."Pour moi et toutes les personnes qui sont là, c'est hors de question que l'on soit tous dans la merde, tout ça parce que le gouvernement n'agit pas. Nous ce qu'on veut, c'est des actions concrètes, c'est à notre génération d'agir", affirme-t-elle.Une génération qui se sent pleinement concernée et qui pense à son avenir. "Cela nous touche, mais aussi et surtout la génération après nous, si maintenant on ne fait rien, ça sert à rien d'aller en cours et de travailler", estime Quentin, lycéen à Amiens.Des petites choses du quotidien changeraient pourtant les choses pour Aurore, étudiante en classe prépa bio. "Quand je vais en classe, je vois plein d'ordures au bord des routes, je me dis que quand même les gens pourraient les ramasser et faire attention", déplore-t-elle."Faire le tri, ne pas jeter par terre, ce sont des petites choses à faire, mais c'est important", enchérit, Marie-Amélie, étudiante en BTS pro commerce international.Énergies renouvelables, covoiturage participatif, agriculture solidaire, de nombreuses pistes de réflexions étaient abordées au forum pour le climat à la Citadelle d'Amiens ce vendredi."Il faut qu'on montre que le collectif est là, il y a des solutions qui existent et ce n'est souvent pas si compliqué que cela", affirme Mylena.