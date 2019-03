Grève mondiale pour le climat : plusieurs milliers de jeunes dans les rues à Lille, Valenciennes ou Arras

Grève mondiale pour le climat : des centaines de jeunes font une "cleen-walk" à Douai

La Grand-Place de Lille pleine à craquer

Les lycéens dans la rue à Valenciennes

La matinée était aux préparatifs pour les jeunes en grève pour le climat, mobilisés toute la journée à l'appel de la militante suédoise Greta Thunberg., ce vendredi 15 février, pour réclamer des actions fortes en faveur de l'environnement. Ils défileront dans plus dePremière action de la journée : à Douai, quelques centaines de jeunes ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont nettoyé les rues une partie de la matinée. Dans le cortège, les jeunes scandaient :"Trois acteurs sont importants [pour lutter contre le réchauffement climatique]:, la jeunesse puisque c'est cette génération qui sera encore là dans 50 ans, et on aqui sont les premières émettrices de pollution", note Léo, élève en Terminale et leader du mouvement à Douai.Puis les jeunes de Douai ont convergé, avec d'autres étudiants, vers Lille où a commencé une manifestation régionale à 14h. Elle a rassembléselon la police : collégiens, lycéens et étudiants étaient rassemblés, mais également des parents venus avec leurs enfants."Je suis là pour mes enfants, en tant que maman (...) mais aussi en tant qu'enseignante, caret sont là pour leur avenir", a déclaré à l'AFP Lauriane, 42 ans, professeure des écoles."On ne tiendra pas tous sur Mars",, "Water is coming", pouvait-on lire sur les pancartes. Tous brandissaient des pancartes pourface au réchauffement de la planète.Le rassemblement a commencé avec une prise de parole du collectif organisateur Youth for Climate et le message est clair : ", on reviendra à la charge encore et encore pour demander des actions concrètes", a scandé une militante devant une place quasi-comble.Il y a "de plus en plus de prise de conscience au sein de notre génération, même si", a confié Camille, 15 ans, en seconde à Villeneuve d'Ascq, citant, ambassadeurs des démarches éco-citoyennes amorcées par les établissements scolaires. Le cortège a arpenté les rues de la Capitale des Flandres pendant deux heures. Et à partir de 17h, une soirée de débat va se tenir à la Friche du Belvédère.Unedu lycée de l'Escaut a défilé dans les rues de Valenciennes dès 8h, au départ de la gare. Lors de la manifestation, les jeunes en ont profité pourqui jonchaient le sol, rapporte La Voix du Nord . "Et un, et deux, et trois degrés !", ont-ils scandé dans les rues avec des banderolles en mains :, "Aux arbres citoyens"...