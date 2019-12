Grève : opérations escargot, barrage filtrant... des perturbations sur les routes du Nord et du Pas-de-Calais

Opérations escargot et barrage filtrant

[#OpérationEscargot] Blocage d'une quarantaine de camions ce matin sur l'A25 et sur la RN41.

⚠️ Circulation ralentie direction #Lille. pic.twitter.com/rwj6zs5xfj — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) December 16, 2019

Grève pour de meilleures conditions et salaires

La grève se poursuit ce lundi matin avec une forte mobilisation des routiers : plusieurs opérations escargot sont signalées sur les routes de la région, à commencer par les grands axes :L'A25, notamment, a été perturbée par un cortège parti du rond-point des parapluies à Grande-Synthe. Une quinzaine de voitures se sont rendus usqu'à l'échangeur n°12 (sortie Bailleul), et font désormais demi-tour vers Dunkerque. Ils sont actuellement à hauteur de Winnezeele.L'A1 est elle aussi perturbée : une dizaine de voitures se trouvent actuellement à hauteur de Carvin, et envisagent par la suite d'emprunter l'A21 direction Aix-Noulette, puis la RN 47 jusqu'à Douvrin, où 200 personnes avaient bloqué à l'aube l'accès à la zone industrielle. Une retenue de 7 km s'est déjà formée derrière le cortège.D'autres points de blocage sont signalés, notamment un barrage filtrant qui se trouve à hauteur du rond-point d'Arques, au croisement des départementales RD 942 et 943.Les salariés du transport routier et logistique sont appelés à la grève lundi par quatre syndicats de leur branche pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaires, compliquant davantage la situation sur les routes en plein conflit social sur les retraites.