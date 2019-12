Grève : les prévisions SNCF pour le 25 et le 26 décembre dans les Hauts-de-France

Mercredi 25 décembre

3 TER sur 10

1 TGV Axe Nord (depuis et vers Paris) sur 5

3 Ouigo sur 10

1 TGV Intersecteurs (ou "province-province")

Aucun Eurostar, comme chaque année le jour de Noël

2 Thalys sur 3

Jeudi 26 décembre

4 TER sur 10

L'ensemble des autres trains à longue distance devraient être garantis.

La SNCF a communiqué ce mardi après-midi son plan de transport pour les 25 et 26 décembre, journées pendant lesquelles le réseau ferroviaire restera fortement perturbé dans les Hauts-de-France.On comptera :​​​​​​On comptera :Par ailleurs, la SNCF garandit que "tous les TGV Inoui, Ouigo et Intercités qui circulent jusqu'au 29 décembre inclus sont garantis et visibles sur l'assistant SNCF".