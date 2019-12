Grève : les prévisions SNCF pour ce jeudi 19 décembre dans les Hauts-de-France

Quels trains sont les plus touchés ?

3 TER sur 10

2 TGV Axe Nord (depuis et vers Paris) sur 5

1 TGV Intersecteurs (ou "province-province") sur 6

3 Eurostars sur 4

2 Thalys sur

📌 Grève nationale interprofessionnelle

🚩 Trafic TER fortement réduit ce jour et jeudi 19/12.

La SNCF vous recommande de reporter ou d’annuler votre voyage et propose l’échange/remboursement des billets TER ➡ https://t.co/8TWYSwIr6H (1/2) pic.twitter.com/0E6rn4YSMt — TER Hauts-De-France (@TERHDF) December 18, 2019

La SNCF a communiqué ce mercredi après-midi son plan de transports pour la journée du jeudi 19 décembre, nouveau jour de mobilisation contre la réforme des retraites, notamment chez les cheminots.Sont prévus, dans les Hauts-de-France :A priori, plus de 320 TER devraient circuler, et une centaine de cars vont être déployés pour effectuer les liaisons qui pâtissent de la grèveLa SNCF prévient par ailleurs que "tous les trains ouverts à la réservation sur OUI.sncf jusqu'au 22 décembre inclus sont garantis de circuler", et qu'en ce qui concerne les trains des 23 et 24 décembre, ils ne pourront être confirmés que jeudi.