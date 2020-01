Grève : les prévisions SNCF pour ce jeudi 2 janvier dans les Hauts-de-France

TER

TGV

Trains internationaux

En cette période de fêtes, le trafic reste très perturbé même si le nombre de grévistes tend à diminuer à la SNCF.Le 2 janvier est le 29e jour de grève des cheminots. Le trafic régional sera le plus touché par les suppressions.: 3 circulations sur 10.: 1 train sur 2 sur l'Axe nord (depuis et vers Paris), 3 trains sur 5 pour les Ouigo et 2 trains sur 5 pour les intersecteurs (province-province).: 8 Thalys sur 10 circuleront tandis que 90 % des Eurostars sont confirmés.La SNCF promet néanmoins que tous les trains ouverts actuellement à la réservation sur le site ou l'application pour les trajets jusqu'au 2 janvier inclus sont garantis de circuler. Elle recommande néanmoins de se renseigner la veille du déplacement à partir de 17 heure, sur le site internet ou sur les réseaux sociaux