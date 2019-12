Grève : les prévisions SNCF pour ce lundi 16 décembre dans les Hauts-de-France

📌 Grève nationale interprofessionnelle

Alors qu'une nouvelle semaine de mobilisation des cheminots commence - avec un pic prévu ce mardi - le trafic demeure très perturbé sur l'ensemble du réseau régional ce lundi. La SNCF recommande toujours aux usagers d'annuler ou de reporter leurs voyages et de se tourner vers des solutions alternatives, notamment le covoiturage. On fait tout de même le point pour les plus téméraires et ceux qui n'ont pas le choix.

Trafic régional

TER : 3 trains sur 10 circuleront pour un total de 330 TER et 110 cars

Trafic TGV et international

Axe nord (depuis et vers Paris) : 1 train sur 3

Intersecteur (province-province) : 1 train sur 6

Eurostar : 2 trains sur 4

Thalys : 2 trains sur 3

