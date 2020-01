Grève contre la réforme des retraites : les prévisions SNCF pour ce lundi 6 janvier dans les Hauts-de-France

📌 Grève nationale interprofessionnelle

Avec la fin des vacances scolaires, de nombreux habitants des Hauts-de-France vont reprendre le chemin du travail ce lundi. Pour ceux qui doivent emprunter le train, voici les prévisions transmises ce dimanche soir par la SNCF qui parle d'amélioration.► TER : 4 trains sur 10, avec 487 TER (261 sur le versant nord | 172 sur le versant sud | 54 trains transfrontaliers) et 119 cars.► TGV ET INTERNATIONAL :* Axe Nord (depuis et vers Paris) : quasi-normal* Ouigo : 8 trains sur 10* Intersecteurs (province-province) : 7 trains sur 10* Eurostar : 9 trains sur 10* Thalys : 4 trains sur 5Pour plus d'informations, la SNCF invite les usagers à consulter les sites internet ter.sncf.com/hauts-de-france sncf.com ou OUI.sncf