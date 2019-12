Grève : les prévisions SNCF pour ce mercredi 11 décembre dans les Hauts-de-France

2 TER sur 10

2 TGV Axe Nord (depuis et vers Paris) sur 5

1 TGV Intersecteurs ("province-province") sur 10

3 Eurostar sur 4

2 Thalys sur 3

📌 Grève nationale interprofessionnelle

🚩 Le Trafic TER est fortement réduit ce jour et mercredi 11 décembre.

La SNCF vous recommande de reporter ou d’annuler votre voyage et propose l’échange/remboursement des billets TER ➡ https://t.co/8TWYSwIr6H (1/2). pic.twitter.com/X7GULk97FZ — TER Hauts-De-France (@TERHDF) December 10, 2019

À quoi doit-on s'attendre, pour ce mercredi 11 décembre ? La SNCF a communiqué ce mardi sur les prévisions du trafic dans les Hauts-de-France, alors que la grève contre le projet de réforme des retraites se poursuit.Circuleront, ce mercredi :Par ailleurs, les trains transfrontaliers rouleront, et plusieurs liaisons seront assurées, via 226 TER et 103 bus.Du côté de la métropole lilloise, aucun préavis de grève n'a été déposé ce mercredi par les salariés d'Ilévia. En ce qui concerne l'aéroport de Lille-Lesquin, pour l'heure aucun vol n'a été annulé par anticipation, comme c'était le cas ces derniers jours.