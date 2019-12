Grève : les prévisions SNCF pour ce week-end dans les Hauts-de-France

Samedi 21 décembre

Ter : 3 trains sur 10 circuleront pour un total de 183 Ter

Axe nord (depuis et vers Paris) : 3 trains sur 10

Intersecteurs (province-province) : 1 train sur 7

Ouigo : 4 trains sur 5

Eurostar : 9 trains sur 10

Thalys : 2 trains sur 3

Dimanche 22 décembre

Ter : 4 trains sur 10 circuleront pour un total de 171 Ter

Axe nord (depuis et vers Paris) : 3 trains sur 10

Intersecteurs (province-province) : 3 train sur 10

Ouigo : 4 trains sur 5

Eurostar : 9 trains sur 10

Thalys : 2 trains sur 3

Les TGV Junior & Cie

Alors que la question d'une trêve pendant les fêtes divise les différents syndicats de cheminots, le trafic reste très perturbé ce week-end à l'image des jours précédents.Comme toujours, les informations détaillées ligne par ligne sont à retrouver sur le site de la SNCF . En ce qui concerne la circulation des 23 et 24 décembre, nous avons publié un article hier reprenant les informations transmises par la SNCF.Il s'agit d'un service d'accompagnement en gare et à bord des trains des enfants voyageant seuls annulé par la SNCF ces derniers jours. Alors que certains syndicats ont annoncé qu'ils observeraient une trêve de Noël, la compagnie a débloqué 14 TGV pour rétablir ce service le dimanche 22 décembre. Près de 200 animateurs ont été mobilisés pour accueillir les enfants en gare et assurer leur remise aux parents à destination. Cependant, les gares intermédiaires ne seront pas desservies, faute de personnel disponible.En ce qui concerne la région Hauts-de-France, un aller-retour unique a été mis en place entre Lille et Paris. Celles et ceux dont le billet initial a été annulé ont été contactés par la SNCF, qui leur proposera une réduction de 50% sur leur nouvelle réservation. Un service similaire sera proposé pour le dimanche 29 décembre. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site dédié de la SNCF