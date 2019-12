Grève : les prévisions SNCF pour les vendredi 20, lundi 23 et mardi 24 décembre

Vendredi 20 décembre

TER : 3 trains sur 10 pour un total de 418 TER en circulation

Axe nord (depuis et vers Paris) : 2 trains sur 5

Intersecteurs (province-province) : 1 train sur 6

Ouigo : 9 trains sur 10

Eurostar : 4 trains sur 5

Thalys : 2 trains sur 3

Les 23 et 24 décembre

Une couleur rouge foncée et un message auquel on finit par s'habituer : très perturbé. Les jours passent et se ressemblent et tandis que la grève des cheminots perdure, l'état du trafic reste le même. En revanche, la SNCF commence à communiquer sur son plan de train pour les 23 et 24 décembre. Elle a annoncé ce soir que 41% des TGV et Intercités devraient circuler.Dans les Hauts-de-France, voici les prévisions pour la journée de demain :Comme d'habitude, les informations sont à retrouver directement sur le site de la SNCF Entre le 20 et le 22 décembre, pour les premiers départs en vacances, ce sont environ 50% des trains dont la circulation est garantie.La nouveauté du jour, c'est l'annonce des TGV Inoui, Ouigo et Intercités garantis à la circulation les 23 et 24 décembre. Selon la SNCF, la situation est simple : 52% des 400 000 clients devant voyager à ces dates pourront circuler comme convenu, même si de légers ajustements d'horaires peuvent survenir. Les 48% restants sont invités à échanger leur billet pour réserver une place dans un train dont la circulation est garantie. Ces derniers sont invités à procéder le plus vite possible à un échange pour être sûrs de bénéficier d'un choix de places satisfaisant.La compagnie assure avoir recontacté ses clients par email ou SMS. Donc la première étape, si vous avez réservé un train à ces dates, est de consulter régulièrement votre boîte mail et de lire vos SMS. Les échanges de billet seront effectués sans surcoût si la destination est identique, même en cas d'échange pour un voyage plus onéreux. L'accès aux quais étant systématiquement contrôlé par des agents, il sera par ailleurs inutile de se présenter en gare sans réservation valide et la compagnie n'effectuera pas d'échange de dernière minute.Dans certains cas particuliers, précise la SNCF, notamment l'échange d'un aller sur une réservation pour un aller-retour, il est possible que le remboursement soit empêché. Dans ce cas, la consigne est simple : il vous faudra acheter un nouveau billet sans annuler le billet précédent et vous bénéficierez d'un remboursement garanti dans les semaines à venir sur sollicitation du service après-vente.Quoi qu'il en soit, le canal d'information privilégié reste celui des différents sites de la SNCF, ainsi que les communications en direction des usagers par e-mail ou SMS qui prévalent sur toute autre information.