Grève : les prévisions SNCF pour le week-end des 4 et 5 janvier dans les Hauts-de-France

Ce premier week-end de janvier ne fera pas exception aux autres. Un mois après le début de la mobilisation des cheminots contre la réforme des retraites, le trafic ferroviaire reste fortement touché dans les Hauts-de-France.D’après les prévisions établies par la SNCF, la circulation reste perturbée au niveau des lignes régionales avec 3 TER sur 10 (80 sur le versant nord, 70 sur le versant sud, 48 trains transfrontaliers et 43 cars).Concernant les lignes nationales, la SNCF prévoit 2 TGV sur 3 sur l’axe nord, 7 trains sur 10 pour les Ouigo, 7 trains sur 10 pour les intersecteurs (province-province).Côté lignes internationales, 90% des Eurostar circuleront et 4 Thalys sur 5.La circulation régionale s'améliore légèment dimanche avec 4 TER sur 10 (78 sur le versant nord, 67 sur le versant sud, 42 trains transfrontaliers et 24 cars).Même constat concernant les lignes nationales : la SNCF assure que tous les TGV seront assurés sur l'axe nord. Concernant les Ouigo, 4 trains sur 5 circuleront, 3 trains sur 10 pour les intersecteurs (province-province).Côté lignes internationales, 7 Eurostar sur 10 sont annoncés et 4 Thalys sur 5.La SNCF invite les voyageurs à se rendre sur son site internet pour suivre les conditions de circulation avant de se rendre en gare. Les horaires des trains du lendemain sont disponibles tous les jours à 17h sur les canaux d’information de la SNCF.