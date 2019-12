GREVE. Transports, écoles, manifs... : à quoi s'attendre cette semaine dans les Hauts-de-France ?

Transports

🔴 En raison de la grève nationale interprofessionnelle, le trafic restera très perturbé le lundi 9/12.

Retrouvez chaque jour à 17h le trafic du lendemain sur l'#AssistantSNCF ➡️ https://t.co/e2VaaSqWLt

Nous vous invitons, si vous le pouvez, à reporter votre voyage. pic.twitter.com/8gfDhqKxZc — SNCF (@SNCF) December 6, 2019

Pour la journée du Lundi 9 décembre, la tendance est la suivante (64 circulations), à confirmer demain.

·2 aller / retour sur Paris / Laon

·4 aller / retour sur Paris / Beauvais

·2 aller / retour sur Paris / St Quentin

·4 aller / retour sur Paris / Amiens@hautsdefrance — Franck Dhersin (@FDhersin) December 7, 2019

4 aller / retour sur Paris / Creil

2 aller / retour sur Creil / Beauvais

4 aller / retour sur Lille / Aulnoye

2 aller / retour sur Lille / Béthune

1 aller / retour sur Lille / Calais@hautsdefrance — Franck Dhersin (@FDhersin) December 7, 2019

· 5 aller / retour sur Lille / Douai

· 1 aller / retour sur Lille / Arras

· 1 aller / retour sur Arras / Douai@hautsdefrance — Franck Dhersin (@FDhersin) December 7, 2019

A cela s’ajouteront des circulations transfrontalières avec la Belgique et une offre routière aujourd’hui prévue à 96 cars (54 cars « grève » et 42 réguliers).@hautsdefrance — Franck Dhersin (@FDhersin) December 7, 2019

Manifestation du mardi

L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle mardi, contre la réforme des retraites #AFP pic.twitter.com/c89Xm4n5pJ — Agence France-Presse (@afpfr) December 6, 2019

Réponses du gouvernement ?

Lors de la journée de mobilisation du 5 décembre, les cheminots étaient en première ligne avec plus de la moitié du personnel en grève (ce chiffre atteignait 85% chez les seuls conducteurs). Pour cette semaine, l'avis de grève (illimitée) est toujours actif et de lourdes perturbations sont à prévoir dans toute la France. Sur son site, la SNCF appelle à annuler votre voyage si vous comptiez partir lundi, et si cela est possible.Dans les Hauts-de-France, la circulation des trains devrait être compliquée au moins jusqu'à mardi. Pour la journée de lundi, selon le vice-président aux Transports de la région, 64 TER devraient circuler, un réseau "qui sera renforcé par 96 cars (54 cars "grève" et 42 réguliers)".La SNCF a apporté quelques précisions par rapport au trafaic dans les Hauts-de-France pour la journée de lundi. Un TER sur dix circulera. Pour les TGV, les prévisions sont de 1 train sur 4 sur l'axe Nord, 1 train sur 7 intersecteurs, 2 Eurostar sur trois et 3 Thalys sur 5.Les syndicats ont déposé jeudi dernier un avis de grève illimité, des perturbations sont à prévoir sur tout le réseau, au moins jusqu'à mardi. Ils annonceront la poursuite, ou l'arrêt du mouvement à l'issue de la journée de mardi.À Lille, sur le réseau Illevia assure qu'il n'y aura "aucun problème de circulation" pour la jounée de lundi. En revanche, pour mardi et les jours suivants, rien n'est moins sûr, puisqu'on vous rappelle que les grévistes sont obligés de déposer un préavis de grève 48h à l'avance.A Beauvais, le réseau Corolis a annoncé dès samedi que des perturbations étaient à prévoir sur ses bus. Sont concernées les lignes C1, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. Les navettes GratuitBus, Express Hôtels et les transports Chronopro 1 et 2 ne circuleront pas.Plus d'informations à venir.Les principales organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL) et étudiantes (UNEF), ont appelé, dans un communiqué , à une nouvelle journée de mobilisation mardi, "une journée massive de grève et manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles".Le Snes-FSU, premier syndicat des enseignants du primaire, indiquait soutenir « les nombreuses reconductions décidées dans les AG d'établissements, les manifestations organisées le samedi 7 décembre », et appelait « à se retrouver dans une nouvelle grève majoritaire le 10 décembre ».À Amiens, le rendez-vous est donné à. Même horaire pour le cortège de Soissons, place de la République. A Beauvais, le départ de la manifestation est prévu place des Maréchaux pour 14h30.

Du côté de l'Elysée et de Matignon, on s'active en coulisse pour tenter d'apporter une réponse à la grogne populaire. Le Premier ministre, Édouard Philippe a déjà annoncé qu'il dévoilerait, mardi, le contenu du projet de réforme des retraites porté par Jean-Paul Delevoye. L'annonce devrait intervenir vers midi. Si le Premier ministre a annoncé rester "ferme" sur les régimes spéciaux, il défend des "adaptations progressives".



D'ici là, lundi, la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn recevra "tous les partenaires sociaux" avec Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux Retraites. Selon Édouard Philippe, cette rencontre est censée "[clore] le cycle des négociations". Les syndicats hospitaliers ont d'ors et déjà appelé à une nouvelle journée de mobilisation le mardi 17 septembre.



Et dans les écoles ?



Les enseignants étaient également massivements présents dans les cortèges, et nombreux à être en grève jeudi 5 décembre. Dans le premier degré, le syndicat SNUipp-FSU revendique 70% de grévistes, un taux qualifié d'"historique" par le syndicat. Pour la semaine prochaine, il appelle à une nouvelle journée de grève, mardi 10 décembre, "parce qu’une seule journée ne suffira pas à faire plier le gouvernement, la réunion intersyndicale et interprofessionnelle de ce jour a décidé d’appeler de manière unitaire à un nouveau temps fort d’action", explique l'organisation sur son site internet.



Dans les Hauts-de-France, le site de l'académie avait publié, vendredi, une liste des établissement qui seraient fermés. Plus d'informations à venir, sûrement lundi soir. Dans les collèges et les lycées, les enseignants n'ont pas l'obligation légale d'annoncer en avance s'ils seront grévistes. Difficile alors d'établir des prévisions avant lundi.