Les routiers en colère : opération escargot sur l'A1, perturbations en cours

Sur l'A1 ce samedi matin / © M.NEZZARI

Appel national

Certains transporteurs de la région ont commencé à bloquer l'A1, dans le sens Lille-Paris, "en amont de la gare de péage de Fresnes", dans le Pas-de-Calais, entre 6h et 14h. De fortes perturbations du trafic sur cette zone ont commencé et devraient se poursuivre dans la journée.Les manifestants sont situés à environ 1 km de la sortie 16. Selon Stephana Callari, secrétaire régionale de l'OTRE (organisation des transporteurs routiers européens), "un barrage filtrant a été mis en place et une centaine de poids-lourds sont déjà bloqués". L'objectif ? "Bloquer le plus de poids lourds étrangers" détaille-t-elle.Un dispositif policier a été mis en place pour sécuriser l'autoroute.Les transporteurs routiers de la région répondent à un appel national à manifester, pour demander au gouvernement, et à la ministre de la Transition écologique et solidaire et des Transports, Élisabeth Borne, de "taxer les camions étrangers qui ne font que taxer la France, sans payer la moindre contribution aux finances des infrastructures", comme l'explique OTRE (organisation des transporteurs routiers européens) sur son site internet Dans leur ligne de mire : l'article 19 du Projet de loi de finances 2020, "a pour objet de diminuer de 2 €/hL le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France" Des perturbations sont à prévoir toute la journée.