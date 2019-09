Grève SNCF : circulation perturbée mardi 24 septembre dans les Hauts-de-France

⚠ Un mouvement social national interprofessionnel perturbera très fortement le trafic TER en Hauts-de-France ce mardi 24 septembre.

Retrouvez les horaires de vos trains en effectuant une recherche par itinéraire sur le site TER et l'appli SNCF. pic.twitter.com/MkmN0zWSGz — TER Hauts-De-France (@TERHDF) September 22, 2019



Contre le projet de réforme des retraites

Nouvelle journée de grève à la SNCF mardi 24 septembre. Dans les Hauts-de-France, 3 TER sur 5 circuleront et 4 TGV sur 5 en moyenne.Le trafic des trains internationaux sera quant à lui normal pour les Eurostar, Thalys, Lyria et les liaisons France-Espagne, France-Allemagne et France-Italie.La SNCF invite les voyageurs à prendre toutes les dispositions et précautions nécessaires. Les billets sont remboursables sans frais pour la journée du 24 septembre et échangeables sans frais pour les journées du lundi 23 et du mercredi 25.Pour connaître les conditions de circulation, le détail des horaires par ligne est consultable sur le site TER Hauts-de-France. La CGT-Cheminots (1er syndicat de la SNCF) et SUD-Rail (3e) ont appelé à la grève contre le projet du gouvernement d'uniformiser les régimes de retraite en un système universel par points.L'Unsa ferroviaire, (2e syndicat) a pour sa part appelé à manifester mais pas à cesser le travail.