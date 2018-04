Grève SNCF : la circulation des trains ce jeudi 5 avril

© SNCF Hauts-de-France

Ce premier épisode de la grève deux jours sur cinq doit s'achever jeudi matin avec un "retour progressif à la normale" dans la journée, selon la SNCF.Le trafic TGV est annoncé "quasi normal", trois trains régionaux sur quatre sont prévus et trois Intercités sur cinq.Sur le site SNCF des Hauts-de-France, les voyageurs sont invités à vérifier l'info trafic des trains dans la région pour la journée de jeudi.Ce mercredi, la participation globale à la grève était annoncée en baisse par la direction de la SNCF, avec 29,7% de grévistes "en milieu de matinée" (après 33,9% la veille), mais les trois quarts des conducteurs restaient mobilisés (74% contre 77% mardi) et il y avait davantage de contrôleurs (77% contre 69%) et d'aiguilleurs (46% contre 39%) en grève. En conséquence, seul un TGV sur sept et un train régional sur cinq en moyenne, soit sensiblement la même chose que mardi, devaient circuler mercredi.