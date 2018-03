Grève SNCF : les conseils de la préfecture de la Zone Nord

Le mouvement social affectant le trafic ferroviaire, est annoncé à partir du 3 avril à raison de deux jours de grève tous les cinq jours, et ce, jusqu’à la fin juin.Le préfet de la zone Nord annonce que le Centre Opérationnel de Zone (COZ) sera renforcé dès ce mardi 3 avril pour assurer le relais d’informations. Il incite les usagers à favoriser le covoiturage.À cette fin, une communauté « agents publics de l’État » a été créée sur :- la plateforme du Syndicat Mixte intermodal régional des transports (SMIRT), accessible par le lien suivant : www.passpasscovoiturage.fr Cette plateforme couvre les départements de l’Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.- la plateforme du Syndicat Mixte des transports collectifs de l’Oise (SMTCO) accessible par le lien suivant : http://www.covoiturage-oise.fr/ couvre le département de l'OiseLe préfet conseil également d’effectuer des journées de télétravail depuis leur domicile en accord avec l’employeur. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien suivant : http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/articl... Enfin, afin d’éviter toute recrudescence d’embouteillages, il est recommandé aux utilisateurs de la route d’anticiper leur départ durant les jours de grève.