Grève SNCF : de nouvelles perturbations prévues samedi 28 avril dans les Hauts-de-France

2 TGV sur 5

Trois jours de répit, et ça repart. La grève des cheminots reprend ce week-end et de nouvelles perturbations sont à prévoir dans la région.Samedi 28 avril, en l'occurrence, on verra circuler un peu moins d(18%) dans les Hauts-de-France, ce qui pousse la SNCF à mettre à dispositionCôté TGV, le trafic sera un peu plus fluide avec. Il est possible de consulter en temps réel l'horaire des trains sur le site internet de la SNCF. Par ailleurs, la SNCF a levé le voile sur les modalités de remboursement des usagers du TER : leurs billets deviennent utilisables jusqu'à 10 jours après la date de début de validité, et sontLes abonnés bénéficieront par ailleurs d'un abonnement à moitié prix pour le mois de juin.