Grève SNCF : point sur la situation ce jeudi 28 juin 2018 dans les Hauts-de-France

La mobilisation des cheminots contre la réforme de la SNCF se poursuit.

Ce jeudi 28 juin dans les Hauts-de-France, le trafic ferroviaire sera de nouveau perturbé. La SNCF prévoit 35% des Intercités et 172 cars, ainsi que 4 TGV sur 5.

Prévisions TER détaillées Ligne TERGV Lille. Côte d'Opale et navettes Calais : 6 trains sur 28 + 4 cars



Ligne 01. Amiens / Arras / Lille : 40 trains sur 93 + 12 cars



Ligne 01 bis. Douai / Lille : 40 trains sur 136 + 6 cars



Ligne 02. Amiens / Calais : 19 trains sur 55 + 15 cars



Ligne 02 bis. Amiens / Abbeville : 30 trains sur 44



Ligne 03. Calais / Dunkerque : 0 train sur 16 + 4 cars



Ligne 04. Calais / Lille : 11 trains sur 56 + 3 cars



Ligne 05. Dunkerque / Lille : 45 trains sur 133



Ligne 06. Arras / Hazebrouck : 18 trains sur 57 + 1 car



Ligne 07. St Pol / Béthune-Lens / Don Sainghin / Lille : 24 trains sur 91 + 8 cars



Ligne 08. Arras / Etaples / Boulogne : 3 trains sur 27 + 38 cars



Ligne 09. Comines / Lille : 4 trains sur 7



Ligne 10. Courtrai / Tourcoing / Lille : 30 trains sur 46 + 9 cars



Ligne 11. Tournai-Orchies / Ascq / Lille : 14 trains sur 34



Ligne 12. Jeumont / Valenciennes / Lille : 32 trains sur 110 + 9 cars



Ligne 13. Hirson / Aulnoye / Lille : 8 trains sur 73 + 10 cars



Ligne 14. St Quentin / Cambrai / Lille : 16 trains sur 51 + 10 cars



Ligne 16. Cambrai / Valenciennes : 5 trains sur 20 + 4 cars



Ligne 17. Valenciennes-Lourches / Douai / Lille : 24 trains sur 97 + 6 cars



Ligne 18. Lens / Lille via Libercourt / Douai : 20 trains sur 83 + 3 cars



Ligne 19. Hirson / Laon : 6 trains sur 16 + 4 cars



Ligne 20. Laon / Crépy-en-Valois / Paris : 12 trains sur 32 + 3 cars



Ligne 23. Creil / Paris : 58 trains sur 96



Ligne 24. St Quentin / Tergnier / Compiègne / Paris : 37 trains sur 76 + 4 cars



Ligne 25. Amiens / Tergnier / St Quentin / Laon : 11 trains sur 47 + 8 cars



Ligne 26. Amiens / Montdidier / Compiègne : 15 trains sur 25 + 1 car



Ligne 27. Amiens / St Just-en-Chaussée / Paris : 33 trains sur 78



Ligne 28. Creil / Beauvais : 8 trains sur 28 + 3 cars



Ligne 29. Beauvais / Persan Beaumont / Paris : 22 trains sur 37



Ligne 30. Beauvais / Abancourt / Le Tréport-Mers : 13 trains sur 13 + 10 cars



Ligne 31. Amiens / Abancourt / Serqueux / Rouen : 4 trains sur 20 + 1 car



Ligne 32. Abbeville / Le Tréport-Mers : 4 trains sur 4 + 12 cars