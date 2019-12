Grève à la SNCF : les prévisions de circulation du lundi 30 décembre dans les Hauts-de-France

Bientôt un mois que la mobilisation dure. Ce lundi 30 décembre marquera le 26e jour de grève des cheminots contre le projet de réforme des retraites, et l'impact sur le trafic ferroviaire se fait toujours sentir. D'après les prévisions établies ce dimanche par la SNCF, dans les Hauts-de-France, la circulation des trains sera "très perturbé[e]".Quatre liaisons TER sur dix devraient être assurées, dont seule une minorité (environ 20%) par des cars. Du côté des TGV, on compte trois trains sur cinq sur l'axe Nord, et un tiers des Intersecteurs. Enfin, les liaisons internationales circuleront en majorité (80% des Eurostars, deux tiers des Thalys).La SNCF recommande toujours de se renseigner sur les conditions de voyage avant de se rendre en gare. Les informations de circulation sont rendues publiques chaque jour à 17h pour le lendemain. L'entreprise ferroviaire assure toutefois que l'ensemble des trains disponibles à la réservation sur la plateforme oui.sncf jusqu'au 2 janvier "sont garantis de circuler".