Grève à la SNCF : les prévisions de trafic pour le 10 janvier dans les Hauts-de-France

Grève nationale interprofessionnelle

Trafic TER fortement réduit ce jour.

SNCF vous recommande de reporter votre voyage.

Trafic TER réduit vendredi 10.

Liste des TER circulant:

➡ #AssistantSNCF ▶ https://t.co/p3IVfuFeme

— TER Hauts-De-France (@TERHDF) January 9, 2020

Le trafic s'améliorera dans les Hauts-de-France ce 10 janvier, si l'on en croit les prévisions diffusées ce jeudi par la SNCF. Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation nationale contre le projet de la réforme des retraites, le mouvement de grève des cheminots rentrera dans sa 37e journée.Sur le réseau TER, la moitié des circulations devrait être assurée, à plus de 80% par des trains (131 liaisons par cars sont toujours mises en place). Du côté des TGV, l'entreprise annonce un trafic "quasi normal" sur l'axe Nord, deux tiers des trains intersecteurs, et sept Ouigo sur huit. Pour les voyages internationaux, 90% des Eurostars et quatre Thalys sur cinq devraient circuler.Le détail des prévisions est à retrouver sur le site dédié de la SNCF , à partir de 17h pour le lendemain. Par ailleurs, l'entreprise a annoncé la mise en place de mesures de compensations pour les abonnés TGVmax, Intercités, et un remboursement pour ceux du réseau TER sur le mois de décembre. Les modalités de celui-ci devraient être précisées avant le 15 janvier.