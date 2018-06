Grève SNCF : les prévisions de trafic dans les Hauts-de-France pour le 13 juin

Prévisions TER détaillées :

, la circulation dessera encore relativement perturbée dans les Hauts-de-France : il faudra compter. 159 cars de substitution seront mis en place sur différentes lignes.



Pour les TGV Nord, 3 trains sur 4 circuleront.



Pour ce 30ème jour de grève, la SNCF reconduit le dispositif Spécial Exams : de 6h à 8h et de 12h à 14h, un suivi particulier des trains desservant les centres d’examens sera réalisé de manière à réagir rapidement. En cas d’aléas susceptibles de provoquer des retards sur l’heure d’arrivée aux centres d’examens, la SNCF contacte les rectorats de Lille et d’Amiens afin de communiquer le nom des candidats, leur centre et le type d’examens ; l’objectif étant de proposer une solution d’acheminement tel que le taxi par exemple.