Grève SNCF : prévisions de trafic en Hauts-de-France mardi 10 avril

Si le trafic reprend progressivement pour la journée de mardi, des perturbations pourront subsister en début de matinée. L’ensemble des trains circulant demain 10 avril seront consultables sur tous les sites d’information SNCF à partir de 17h ce jour. Tous les clients sont invités à se connecter sur l’application SNCF et sur tous les outils d’information voyageur SNCF habituels.Sur mobile avec l'appli SCNF. Sur le web ter.sncf.com/hauts-de-France - sur www.sncf.com ou sur oui.sncf.Par téléphone - deux numéros gratuits.Contact TER pour le trafic Hauts-de-France (lundi / vendredi, 6h / 20h) : 0 805 50 60 70Pour l’info trafic Grandes Lignes : 0 805 90 36 35Sur le Twitter. @GroupeSNCF | @SNCFLa SNCF recommande aux voyageurs de télécharger l’appli SNCF et de s’abonner aux alertes spécifiques à leurs lignes et trajets.Si vous annulez votre voyage : échange et remboursement sans frais des billets non utilisés y compris les billets non échangeables et non remboursables.Si vous voyagez : en cas de retard de trains, la garantie G30 s’applique. Plus d’informations en ligne sur oui.sncf rubrique retard de votre train et remboursement.Pour les clients occasionnels qui souhaitent changer la date de leur voyage, tous les billets deviennent utilisables jusqu’à 10 jours après la date de début de validité du billet.Pour les clients occasionnels qui annulent leur voyage en raison des perturbations, tous les billets sont remboursables sans frais jusqu’à 61 jours après la date de début de validité du billet.