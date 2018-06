Grève à la SNCF : les prévisions de trafic pour le mardi 12 juin

Les cheminots maintiennent la pression

Les abonnements de mai remboursés à 50%

La SNCF annonce, et seulementce mardi 12 juin, quinzième période de grève du mouvement des cheminots engagé début avril.Députés et sénateurs sont tombés d'accord sur une version commune du projet de loi "pour un nouveau pacte ferroviaire" ce lundi. Le texte pourrait être définitivement adopté cette semaine.et le mouvement de grève doit se poursuivre jusqu'au 28 juin, toujours à raison de deux jours sur cinq.De son côté, la SNCF a annoncé qu'elle rembourseraitpour les usagers des TER affectés par la grève des cheminots. La mesure va être étendue à certaines lignes Intercités, et les modalités de remboursement vont être assouplies.