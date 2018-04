Grève SNCF : quelles sont les perturbations à prévoir sur les trains du mardi 3 avril ?

1 TGV sur 8 dans la région

La ligne TERGV Lille - Côte d'Opale

La ligne TER Arras - Hazebrouck

Ce calendrier de gréve me plait beaucoup. Innovant et impossible à gérer pour l’ entreprise. En route vers une grande victoire pic.twitter.com/TuD7dZ317y — berenger cernon (@slappy_w) 15 mars 2018

Deux jours sur cinq. À partir de lundi, 19 heures, la grève de longue haleine des cheminots de la SNCF va démarrer pour durer. Le calendrier prévoit d'alterner deux jours de grève avec trois jours de pause,Cette "bataille du rail" initiée par la, s'oppose à la suppression de l'embauche au statut à la SNCF, aux modalitésou encore à la transformation de la SNCF en société anonyme, ce qui selon les syndicatsLe patron de la SNCF Guillaume Pépy, interrogé vendredi sur la circulation prévue, évoquait comme "fourchette possible"Le verdict est finalement tombé ce dimanche en fin d'après-midi (avec un léger retard sur l'horaire annoncé). Mardi 3 avril, il n'y aura qu'qui circulera, etAu niveau national, on prévoit mardiPour l'heure, les lignes qui ne circulent pas sont, si l'on en croit la page des horaires ligne par ligne explique-t-on à la SNCF. La ligne Arras-Hazebrouck est donc la seule à ne voir aucun train circuler, "ni bus, ni train".Mais c'est surtout côté TGV que la journée sera rude puisqu': à part "six allers-retours entre Paris et Lille, et quelques trajets Bruxelles-Lille-Roissy" le trafic des TGV sera très bas.Autre détail : les premières perturbations se feront ressentir dès lundi soir,Pour connaître en temps réel les conditions de circulation, il est possible de s'informer via l'appli SNCF, sur les sites ter.sncf.com/hauts-de-france www.sncf.com ou sur oui.sncf , ainsi qu'au téléphone aupour les TER,pour les Grandes Lignes.