Grève SNCF : quels trains circulent ce mardi ? Comment s'informer ? Quelles alternatives ?

Quels sont les trains qui vont circuler ?



Comment s'informer au mieux sur la grève ?

Quelles solutions alternatives ?

... Les chiffres annoncés par lafont craindre un mardi de galère. Qui va commence dès ce lundi soir. Les prévisions publiées par l'entreprise montrent qu'il faudra s'organiser.La ligne de TERGV Paris-Boulogne-sur-Mer sera lourdement touchée : 6 allers-retours entre Lille et Paris dans la journée, et un seul et unique aller-retour entre Boulogne-sur-Mer et Paris : le n°, et leToutes les lignes des Hauts-de-France sont impactées. Sauf les lignes Creil-Senlis-Roissy / Crépy en Valois-Roissy / Amiens-Beauvais / Montdidier-St Just-en-Chaussée / Montdidier-Roisel / Laon-Montcorney-Rozoy / La Ferté-Milon Fismes / Etrépagny-Gisors-Cergy. Pas de perturbation non plus pour les TGV Haute-Picardie Amiens et St Quentin.A noter qu'il n'y aura aucun train sur la ligneCi-dessous le détail ligne par ligne. Avec les TER qui circulent, les bus éventuels de substitution. Un moteur de recherche existe sur le site de la SNCF. Le plus recommandé est de télécharger. Elle est actualisée au fil des heures avec la liste des trains qui circulent.Le site TER Hauts-de-France contient également toutes les infos nécessaires Autre possibilité : le bon vieux téléphone. Composez le 0800.801.801 (appel gratuit) du lundi au samedi, de 6h00 à 21h00. Le dimanche et les jours férié, de 8h00 à 20h00.Quelques sociétés se sont organisées avec leur salariés pour qu’ils puissent travailler depuis leur domicile ou dans des espaces de co-working sans avoir à se rendre à leur bureau.La site Blablacar dit enregistrer "deux fois plus d'inscrits ces derniers jours que dans une semaine normale", selon son président-fondateur Frédéric Mazzella ce dimanche sur franceinfo A noter que le site de covoiturage de la SNCF, iDvroom, rembourse les trajets effectués par les passagers durant la période de grèves prévue par les cheminots entre mars et juin.La page Facebook Autostop Citoyen propose de remettre au goût du jour l’auto-stop bénévole et gratuit. "Sans intermédiaire, sans formalité et sans inscription". Tous les usagers qui souhaitent participer à ce mouvement solidaire peuvent mettre sur leur pare-brise le logo Autostop-Citoyen et sa destination en se rendant sur les sites de co-voiturage ou devant les gares.

Comment se faire rembourser ses billets ?

L’échange de billets TER est possible jusqu’à 10 jours après la date de début de validité du billet. Tous les billets non utilisés sont remboursables sans frais jusqu’à 61 jours après la date de début de validité du billet.



En raison d'une grève nationale SNCF à partir du lundi 2 avril 19h, la circulation des trains sera très perturbée sur la région Hauts-de-France. Retrouvez les programmes de circulation du mardi 3 avril sur le site https://t.co/mqXpN4BWma et l'application https://t.co/p3IVfuFeme pic.twitter.com/h0HgWOU9Yv — TER PICARDIE (@picardie_ter) 1 avril 2018

Grandes lignes : échange et remboursement sans frais des billets non utilisés.