Grève SNCF : quels trains circulent ce mercredi dans les Hauts-de-France ?

Quels sont les trains qui vont circuler ?

Creil - Senlis - Roissy

Crépy en Valois - Roissy

Amiens - Beauvais

Montidider-Saint Juste en Chaussée

Montdidier - Roisel

Laon-Montcorney-Rozoy

TGV Haute-Picardie Amiens et St Quentin.

La Ferté-Milon Fismes / Etrépagny-Gisors-Cergy





Comment s'informer au mieux sur la grève ?

Comment se faire rembourser ses billets ?

Point 17h

Sur le nombre de trains maintenus, les chiffres sontque ce mardi :également etLa ligneest toujours très impactée :dans le sens Lille - Côte d'Opale partira à 19h54 de la gare Lille Europe. Dans l'autre sens,partira de Boulogne-sur-Mer à 7h03. A noter la présencequi marquera les arrêts Calais ville à 7h et Calais Fréthun à 7h15.ne circulera sur la ligneEn revanche, la circulation des trainssur les lignes suivantes :Cliquez ci-dessous pour afficher les horaires de chaque ligne en grand écran ▼Le plus recommandé est de télécharger. Elle est actualisée au fil des heures avec la liste des trains qui circulent.Le site TER Hauts-de-France contient également toutes les infos nécessaires.Autre possibilité : le bon vieux téléphone. Composez le(appel gratuit) du lundi au samedi, de 6h00 à 21h00. Le dimanche et les jours férié, de 8h00 à 20h00.de billets TER estaprès la date de début de validité du billet. Tous les billetsjusqu’à 61 jours après la date de début de validité du billet.: échange et remboursement sans frais des billets non utilisés.