Grève SNCF : la Région Hauts-de-France rembourse une partie de l’abonnement TER

50% sur les abonnements mensuels de train TER en décembre.

Présente ce matin à la gare de Beauvais aux côtés de mon collègue Alexis et des militants pour annoncer aux usagers TER la réduction des 50% offerte par la région des Hauts-de-France sur l'abonnement de décembre.

Un coup de pouce donné par Xavier Bertrand et son équipe 👍 pic.twitter.com/IMFzbYqHZu — Chanez Herbanne (@chanezherbanne) 26 novembre 2018

Après une année difficile pour les usagers du TER, la Région @hautsdefrance décide de prendre en charge 50% de l'abonnement pour le mois de décembre. Rien ne réparera la gêne terrible occasionnée par ces grèves, mais la question du pouvoir d'achat est primordiale pour nous. pic.twitter.com/pNVor6e9SX — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 18 octobre 2018

On est à un moment décisif pour la question du train dans notre région et on doit avoir les moyens de restaurer cette confiance.

Après plusieurs mouvements de grève successifs en 2018, les élus régionaux ont souhaité faire un geste à l’égard des usagers des TER. C'est donc 50 % de l’abonnement de décembre qui est pris en charge par la Région. Une initiative qui vise à favoriser le pouvoir d'achat des habitants des Hauts-de-France.Cette réduction est disponible depuis le 20 novembre dans toutes les gares des Hauts-de-France. Il est possible aussi de faire valoir cette réduction sur le site des TER et l’application SNCF, uniquement pour les abonnés de l’Oise, la Somme et l’Aisne.Pour les abonnés annuels, en prélèvement automatique, le prélèvement du mois de décembre sera réduit de moitié sans démarche particulièreEn octobre déjà, lors du conseil régional, Xavier Bertrand avait directement interpellé la SNCF. Le président de la Région Hauts-de-France dénonçait notamment le comportement de la compagnie ferroviaire, qui n’a pas suffisamment dédommagé les voyageurs après les longues grèves de printemps.Sur proposition de la majorité, Xavier Bertrand avait ensuite annoncé que la Région prendrait en charge 50% des abonnements de TER pour le mois de décembre : "Rien ne réparera la gêne terrible occasionnée par ces grèves, mais la question du pouvoir d’achat est primordiale pour nous". Pour le président de la région, il est urgent de redonner envie aux usagers de prendre le train :



A la fin de son discours, il a ouvertement demandé à la SNCF de « prendre sa part » pour encourager les voyageurs à choisir le train plutôt que la voiture.