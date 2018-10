Grève SNCF : la région Hauts-de-France remboursera une partie de l’abonnement TER

Après une année difficile pour les usagers du TER, la Région @hautsdefrance décide de prendre en charge 50% de l'abonnement pour le mois de décembre. Rien ne réparera la gêne terrible occasionnée par ces grèves, mais la question du pouvoir d'achat est primordiale pour nous. pic.twitter.com/pNVor6e9SX — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 18 octobre 2018

« Je demande à ce que chacun prenne ses responsabilités. La SNCF ne les a pas prises complètement, nous oui ». Jeudi 18 octobre, lors du conseil régional, Xavier Bertrand a directement interpellé la SNCF. Le président de la région Hauts-de-France dénonce notamment le comportement de la compagnie ferroviaire, qui n’a pas suffisamment dédommagé les voyageurs après les longues grèves de printemps. « Pour des usagers pénalisés en mai, juin et juillet, la SNCF n’a pris en charge que 50% des abonnements du mois de mai » poursuit l’homme politique.Sur proposition de la majorité, Xavier Bertrand a ensuite annoncé que la région prendrait en charge 50% des abonnements de TER pour le mois de décembre. « Rien ne réparera la gêne terrible occasionnée par ces grèves, mais la question du pouvoir d’achat est primordiale pour nous » a-t-il ajouté sur les réseaux sociaux.Pour le président de la région, il est urgent de redonner envie aux usagers de prendre le train : « On est à un moment décisif pour la question du train dans notre région et on doit avoir les moyens de restaurer cette confiance ». A la fin de son discours, il a ouvertement demandé à la SNCF de « prendre sa part » pour encourager les voyageurs à choisir le train plutôt que la voiture.