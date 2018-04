Malgré la grève, la SNCF maintient leur TGV pour leur permettre de fêter leurs noces de diamant

Les noces de diamant d'un couple de Nordistes menacées par la grève SNCF

Un courrier à la ministre et un appel dans les médias

Et une bonne nouvelle supplémentaire

C'estqui prévoit de fêter 60 ans d'amour. Leur demande a finalement été entendue par la SNCF et leurs trains circuleront bien pour se rendre à leur fête familiale dans le sud de la France. Ce mercredi vers 17h30, le directeur général adjoint de la SNCF Mathias Vicherat qui avait été mis en copie de leur courrier, les a contacté.Il leur a dit avoir été "touché par leur histoire" et leur garantit que leurs trains aller ET retour circuleront bien., raconte alors l'octogénaire. Depuis 15 jours, le couple était effectivement "en stress". Il préparait ce déplacement depuis des mois. ."Sachant que ce serait peut-être le dernier anniversaire quinquenal"..."Les trains circuleront les jours prévus et le message de ce couple, qui n'était pas vindicatif, a joué dans la décision de M. Vicherat qui s'est en effet ému de la détresse" de cette famille, a aussi assuré la direction régionale de la, interrogée par l'AFP. Mais "il n'a pas décidé de créer un train spécial pour ce couple".Fin mars en apprenant que leurs trains allers et retours tombaient des jours de grève, le couple était déprimé. Ils avaient prévu depuis des mois d'emmener toute leur tribu ( une quarantaine de personnes) dans le sud pour une semaine de festivités. La santé de Marie-Lucie ne lui permettant de prendre ni le bus ni l'avion, leurs enfants ont envoyé unet au président de la, les suppliant de rendre leur train prioritaire. En outre, ils avaientLeur appel a, finalement été entendu. leur train pour Avignon partira bien lundi avec un retour samedi suivant.Profitant d'avoir le directeur général adjoint au téléphone, Jacques Fondeur en a profité pour lui demander deux places supplémentaires,Sa petite-fille, enceinte de 8 mois et son compagnon, pourront, finalement faire le déplacement avec eux.Cette dernière venait d'avoir l'aval de sa gynéco pour faire le voyage, lorsque la famille a appris que les trains circuleraient bien. Les Nordistes pourront donc faire le voyage au grand complet pour fêter dignement les 60 ans de mariage de leurs aînés.