Mobilisation SNCF : peu de perturbations dans les Hauts-de-France

Peu de perturbations dans les Hauts-de-France ce samedi. Contactée, la SNCF assure que tous les TGV et TER circulent normalement dans la région, même ceux en provenance et à destination de Paris.Seuls les trains à destination des régions limitrophes comme la Normandie et la Champagne-Ardenne peuvent être "adaptés". Même chose pour les trains qui circulent vers l'axe Atlantique. Si vous faites partie de ces voyageurs, la SNCF vous conseille de vérifier les conditions de trafic sur son site avant de vous rendre en gare.Une certitude toutefois : tous les Ouigo sont supprimés ce samedi, y compris dans les Hauts-de-France. Les clients seront « automatiquement remboursés d'ici le mercredi 23 octobre », explique la SNCF.Comme vendredi, le trafic SNCF va rester très perturbé ce samedi dans toute la France, au premier jour des vacances scolaires, direction et syndicats n'ayant pas trouvé de compromis pouvant inciter les conducteurs et contrôleurs à lever leur droit de retrait, exercé après un accident qui a fait plusieurs blessés mercredi, dont un conducteur de train.Après cinq heures de discussions, les deux parties se sont séparées sans accord et devraient se voir dans le "courant de la semaine prochaine", a annoncé la direction. Ce vendredi, la région Hauts-de-France avait été impactée avec notamment de nombreuses perturbations sur les lignes Beauvais-Paris et Creil-Beauvais.