Grève à la SNCF : le trafic est très perturbé dans les Hauts-de-France ce lundi

Des perturbations persistent sur les lignes St-Quentin ➡ Paris, Lille ➡ Calais et Baisieux ➡ Lille.



Les revendications des syndicats

La circulation des TER est très perturbée ce lundi dans les Hauts-de-France, avec un TER sur cinq en circulation sur la majorité du réseau, en raison d'un mouvement de grève régional.Le préavis de grève, lancé par une intersyndicale CGT-Unsa-Sud Rail-CFDT et FO, court jusqu'à mardi 4h. Un train sur deux circule toutefois sur la ligne reliant Amiens (Somme) à Paris et Saint-Quentin (Aisne) et le trafic est normal sur la ligne Paris-Beauvais.Le trafic TGV et transfrontalier n'est pas perturbé.Les syndicats protestent contre les "restructurations du réseau" régional, "prévues et en cours", craignant notamment une "dégradation des conditions de travail" ou la "suppression de guichets, d'agents de conduite ou de contrôleurs", liés à l'ouverture à la concurrence du réseau TER, a expliqué Dominique Sens, secrétaire régional de la CGT Cheminots.L'intersyndicale déplore aussi le "manque de transparence" du conseil régional et de la SNCF sur le futur plan de transports, les informations étant "distillées au compte-goutte en brandissant la menace de cette mise en concurrence", a jugé M. Sens.