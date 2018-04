Grève SNCF, trafic perturbé... le point sur la circulation ce mardi dans le Nord et le Pas-de-Calais

L'A25 est extrêmement ralentie entre Dunkerque et Lille. Vers 8 heures, on comptait 17 km de bouchons au niveau de Bailleul. Les perturbations ont démarré dès 6h30.

est extrêmement ralentie entre Dunkerque et Lille. Vers 8 heures, on comptait 17 km de bouchons au niveau de Bailleul. Les perturbations ont démarré dès 6h30. L'A23 entre Beuvry-la-Forêt et Orchies dans le sens Valenciennes-Lille, le trafic est tout aussi dense a vec 30 minutes supplémentaires de trajet.

vec 30 minutes supplémentaires de trajet. L'A1 où l'on compte 10 km de bouchons dans le sens Paris-Lille, plus précisément entre Dourges et Seclin.

L'A5 dans le sens Dunkerque-Lille, où l'on mesure une quinzaine de kilomètres de bouchons.

L'A22 avec 6 km de bouchons de Neuville-en-Ferrain à Bondues, dans le sens Gand-Lille.

L'A27 compte 8 km d'embouteillages également dans le sens Tournai-Lille au niveau de Camphin-en-Pévèle

La D652 est également bouchée, puisqu'il faut compter 30 minutes supplémentaires pour parcourir le chemin de Lambersart à Wasquehal.

Grève SNCF : les bouchons sur l'autoroute A1 et la cellule de crise à la préfecture du Nord

La gare de Valenciennes était bondée, ce matin, alors que très peu de trains y circulaient. / © Bertrand Théry / France 3

Des bouchons qui surviennent plus d'une heure en avance, deux accidents dans le Nord... Pas de doute, pour le premier jour de la grève SNCF, les usagers du train se sont reportés vers la route.On en compte déjà deux à 7h30 : le premier, une voiture percutée par un camion, sur la RN356 entre Helemmes et Lille Centres, et un second sur l'A23 vers Lille au niveau de Beuvry-la-Forêt.Un troisième accident s'est produit vers 8 heures dans le tronc commun de l'A1 et de l'A22. Une voie est neutralisée et le trafic est surtout perturbé sur l'A22.Côté trains, comme annoncé les gares sont désertées par leurs trains :, la ligne Hazebrouck-Arras supprimée et le seul et unique TERGV en liaison Boulogne-Paris de la journée vient de quitter la gare de Boulogne Ville.L'ambiance est un peu chaotique, dans les gares ce matin malgré la présence d'agents de la SNCF pour informer les usagers.