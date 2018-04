1 TGV sur 2

Le calendrier des prochains jours de grève

La grève des cheminots se poursuit dimanche et selon les prévisions de trafic de la SNCF, elle devrait être encore plus prononcée que ce samedi dans la région.Demain, il faudra compter près d(15%) en circulation dans les Hauts-de-France, ce qui nécessitera de la part de la SNCF le déploiement de 55 cars pour assurer certaines liaisons.Le nombre de TGV sera quant à lui réduit de moitié :seulement circuleront .Il est possible de consulter en temps réel l'horaire des trains sur le site internet de la SNCF.