GRÈVE. SNCF, transports en commun, avions : les perturbations prévues ce mardi dans les Hauts-de-France

Les trains fortement impactés

Sur les axes suivants, aucune liaison ne sera effectuée ce 17 décembre

Lille / Béthune

Lille / Tourcoing / Courtrai (en matinée)

Jeumont / Aulnoye

Amiens / Compiègne

Amiens / Calais

Creil / Beauvais

📌 Grève nationale interprofessionnelle

🚩 Lundi 16/12 : trafic TER fortement perturbé.

🚩 Mardi 17/12 : trafic TER fortement réduit.

La SNCF vous recommande de reporter ou d’annuler votre voyage et propose l’échange/remboursement des billets TER ➡ https://t.co/8TWYSwIr6H (1/2) pic.twitter.com/K0AiC87mI9 — TER Hauts-De-France (@TERHDF) December 16, 2019

Sur les plans national et international

1 TGV-Nord sur 3

1 TGV Province / Province sur 6

2 Eurostars sur 3

2 Thalys sur 3

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 17 décembre 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/5rxn0TC8c0 — SNCF (@SNCF) December 16, 2019



Bus et tramways perturbés dans la métropole lilloise

INFO GRÈVE Réseau Ilévia.

17/12/2019.



BUS :



Les lignes L1, L2, L3, L4, L6, L7, L8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 50, 52, NVL, CO2, C9, C12 circuleront avec une amplitude modifiée et des fréquences réduites. — MTB LILLE - Infos des Transports de la MEL (@MTBLille) December 15, 2019



Et dans les autres villes des Hauts-de-France ?

Aucune perturbation n'est prévue sur les principaux réseaux de transports urbains du territoire picard. Les bus devraient circuler normalement à Beauvais, Compiègne, Soissons, Laon, Saint-Quentin et Amiens.

Aucun impact du mouvement à prévoir non plus à Arras, où le réseau Artis doit fonctionner normalement.

Dans le Nord, la circulation des bus dunkerquois sera perturbée sur plusieurs lignes. Aucun bus ne circulera sur les lignes 19, 21, 24, 25, N1 et N2. Les lignes C5, 14, 15, 17 et 18 seront impactées.

Bonjour, en raison du mouvement de grève nationale ce mardi 17 décembre 2019, le réseau Dk'Bus sera perturbé. pic.twitter.com/yyOOR7ZcNH — DK'BUS (@DKBUS) December 16, 2019

Perturbations à prévoir également sur le réseau de bus Marineo de Boulogne-sur-Mer, avec des départs supprimés sur les lignes B1, B2, C, D, E, F, G, H, I et L.

📢 Mouvement social le 17 déc

‼️ En raison d’un mouvement social, des départs des lignes B1, B2, C, D, E, F, G, H, I et L sont supprimés le mardi 17 déc 🚸 Les lignes scolaires circuleront normalement Le guide horaires des lignes perturbées est dispo ici : https://t.co/1PhUIZsUPY — MarinéoBoulogneS/Mer (@MarineoBSM) December 16, 2019

Dans l'Artois et la Gohelle, les bus Tadao seront également impactés

❗️#info #perturbation #greve17decembre ❗️Dans le cadre du mouvement social du 17 déc., la circulation de vos lignes est impactée.

📌Retrouvez dès maintenant, le point circulation détaillant les lignes et horaires non effectués pour la journée du 17/12 sur https://t.co/oAM0uxdnKD pic.twitter.com/oalaj6509h — tadao_officiel (@tadao_officiel) December 16, 2019

Le réseau de bus du Douaisis Eveole sera également touché par le mouvement avec une petite dizaine de lignes impactées. Perturbations à prévoir sur les lignes A, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 15. La compagnie a mis en ligne ses grilles horaires du 17 décembre pour ces lignes perturbées.

INFORMATION JOURNEE DU 17/12 FONCTIONNEMENT DU RESEAU POUR LA JOURNEE DU MARDI 17 DECEMBRE 2019 : Circuleront suivant leurs horaires habituels les lignes 7 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23, Perturbations sur les lignes : A - 2 - 3 - 5 - 6

Transports scolaires et interurbains

#Transport ⚠ En raison des grèves du mardi 17 décembre, des perturbations sont à prévoir sur le réseau de transport scolaire et interurbain en #hautsdefrance !

➡ Toutes les informations, ici 👇https://t.co/wm3Y1PMEl8 — Hauts-de-France (@hautsdefrance) December 16, 2019



Dans les airs

AIR FRANCE :

RYANAIR :

EASYJET :

Dans les Hauts-de-France, de grosses perturbations sont à présoir ce mardi sur le réseau ferroviaire, et notamment sur le trafic des TER avec seulement 2 trains régionaux sur 10 prévus à la circulation. Seulement 240 trains circuleront dans la région, contre 330 le lundi 16 décembre.Les transports urbains seront également impactés par le mouvement de grève, à commencer par celui de la métropole lilloise Ilévia . Si les deux lignes de métro devraient circuler normalement, la circulation des bus et tramways sera perturbée., la fréquence sera deux fois moindre sur les axes Lille-Roubaix-Tourcoing. Sur le tronc commun entre Lille Flandres et Croisé Laroche, il y aura un tramway toutes les dix minutes, contre un toutes les quatre à cinq minutes habituellement. Sur les branches de Roubaix et Tourcoing, un train passera toutes les 20 minutes, contre 8 à 10 minutes d'attente entre deux passages hors période de grève.C'est sur leque le mouvement aura les conséquences les plus importantes. Les lignes 30, 32, 33, 34, 35, 36, 51, Z6 et MWR se circuleront pas. Même chose pour les Corolles 1 et 3, les Citadines CITT, CIT5, CITL, C10 et C11 et enfin la ligne scolaire 967 vers le collège Alphonse-Daudet à Leers.Sur les autres lignes, la fréquence et les amplitudes horaires seront réduites.La région Hauts-de-France alerte de perturbations à prévoir sur certaines lignes de transports scolaires et interurbains, notamment dans l'Oise dans le Beauvaisis, et dans l'Arrageois (Pas-de-Calais).Le mouvement de grève de mardi impacte également le trafic aérien, avec ces 16 vols de trois compagnies annulés au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Lille-Lesquin :AF1251 Lille - Bordeaux / Départ 06h40AF1250 Bordeaux –Lille / Arrivée 10h00AF1255 Lille - Bordeaux / Arrivée 14h00AF1254 Bordeaux –Lille / Arrivée 17h55AF1257 Lille - Bordeaux / Arrivée 18h30AF1256 Bordeaux –Lille / Arrivée 21h50FR6006 Lille - Marseille / Départ 12h00FR6005 Marseille - Lille / Arrivée 10h00FR6555 Bordeaux - Lille / Arrivée 08h10FR6556 Lille - Bordeaux / Départ 08h35EJU4107 Bordeaux - Lille arrivée 19h55EJU4108 Lille - Bordeaux départ 20h25EJU1701 Toulouse - Lille arrivée 20h15EJU1702 Lille – Toulouse départ 20h50EJU1681 Nice - Lille arrivée 20h00EJU1682 Lille – Nice départ 20h30