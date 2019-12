Grève : SNCF, transports en commun... les prévisions pour ce jeudi 12 décembre dans les Hauts-de-France

3 TER sur 10

2 TGV Axe Nord (depuis ou vers Paris) sur 5

1 TGV Intersecteurs (ou "province-province") sur 10

3 Eurostars sur 4

2 Thalys sur 3

Et sur les autres transports ?

Jeudi 12 décembre 2019

✔ Les lignes de métro circuleront normalement.

✔ Les bus circuleront normalement (sous réserve de déviations mises en place en raison des manifestations prévues en centre-ville).

✔ Le tramway circulera avec une fréquence modifiée.

Il faut s'attendre à de nouvelles perturbations, ce jeudi 12 décembre. La SNCF, notamment, a communiqué ce mercredi après-midi sur les perturbations à prévoir sur le trafic ferroviaire. Circuleront, dans les Hauts-de-Fance :Comme les jours précédents, les trains transfrontaliers vers la Belgique rouleront. La SNCF prévoit également que 220 TER circuleront, ainsi que 83 cars pour effectuer les liaisons.Dans la métropole lilloise, un préavis de grève a été déposé au sein d'Ilévia : le réseau de transport a indiqué dès hier que "le tramway circulera avec une fréquence modifiée" à raison d'un tramway toutes les 7 minutes sur le tronc commun et toutes les 15 minutes sur les lignes allant jusqu'à Roubaix et Tourcoing (des horaires comparables à celles d'un samedi).Les lignes de métro et les bus, eux, circuleront normalement dans la métropole lilloise.