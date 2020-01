Grève : la SNCF va rembourser tous les abonnements TER de décembre

La SNCF va rembourser tous les abonnements TER de décembre pour dédommager les usagers affectés par la grève contre la réforme des retraites,

a indiqué un responsable mercredi."J'ai proposé aujourd'hui (mercredi) aux régions que la SNCF procède au remboursement total des abonnements TER pour le mois de décembre", a indiqué le directeur général des TER, Frank Lacroix.

"On reconnaît que notre trafic a été très perturbé..."

Même si l'offre s'est améliorée ces derniers temps, "on reconnaît que notre trafic a été très perturbé depuis (le début de la grève) le 5 décembre", a-t-il dit. Les modalités de remboursement pour les abonnements hebdomadaires et mensuels seront disponibles sur les sites TER régionaux d'ici le 15 janvier. "Et pour les abonnements annuels, on va annuler le prélèvement de février", a précisé M. Lacroix.



Xavier Bertrand, président de la région Haust-de-France, a envoyé un communiqué à tous les journalistes indiquant que c'est lui qui "avait obtenu le remboursement des abonnements du mois de décembre des usagers du TER."