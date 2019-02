Grippe : les Hauts-de-France en rouge vif

Grippe : la France en rouge / © Réseau Sentinelles

59% chez les personnes âgées de 65 ans et plus

42% chez les personnes âgées de moins de 65 ans ayant des facteurs de risque de complications.

La grippe : quels symptômes ? Quels modes de propagation ? Quelles gestes de prévention ? Les symptômes : fièvre généralement supérieure à 38°C, courbatures (douleurs musculaires), mal de tête, grande fatigue, malaise général et signes respiratoires comme la toux.

elle peut s’accompagner aussi de maux de gorge et d’écoulement nasal. La propagation : par la toux, les éternuements ou les postillons

par contact rapproché avec une personne infectée, par exemple lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main

par contact avec des objets touchés et contaminés par une personne malade (exemple : une poignée de porte, un bouton d’ascenseur,etc …). La prévention : Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique

Se couvrir la bouche dès que l’on tousse, éternue

Porter un masque et limiter les contacts

Se moucher dans des mouchoirs à usage unique et les jeter

Éviter de serrer les mains, d’embrasser, de partager ses effets personnels (couverts, verre, brosse à dent, serviette de toilette, etc.), éviter les lieux très fréquentés (centres commerciaux, transports en commun) et éviter si possible d’y emmener les nourrissons et les enfants

Penser à aérer son logement chaque jour pour en renouveler l’air. Source : Santé publique France

35 451 cas de grippe recensés dans lesentre le 28 janvier et le 3 février. Les chiffres mis en ligne par le Réseau Sentinelles montre une forte hausse de l'épidémie de grippe dans la région.Soit au-dessus de la moyenne nationale (536) et bien au-delà du seuil épidémique (122).: en nouvelle-Aquitaine, on dénombre 808 cas pour 100 000 habitants.L’efficacité du vaccin antigrippal contre tous les virus grippaux est estimée à :L’épidémie de grippe a déjà fait plus de mille morts, selon l’agence sanitaire Santé publique France. "Nous savons que chaque année en général la grippe tue plus de 10.000 personnes, c'est la raison pour laquelle je me bats pour la vaccination des personnes âgées et des soignants", a dit la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur Europe 1. "Aujourd'hui toute la France est en zone d'épidémie, donc nous sommes au pic probablement, et nous verrons à la fin du mois quels ont été les taux de mortalité.""Le vaccin est moyennement efficace cette année, c'est pour ça que les gestes de protection sont très importants: se laver les mains, tousser dans sa manche, éviter de postillonner...", a-t-elle insisté.Selon Sentinelles, le pic épidémique pourrait avoir été atteint. A noter que la varicelle reste toujours au-dessus du seuil épidémique dans la région.