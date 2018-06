Le groupe Auchan au coeur de l'optimisation fiscale maltaise

Une filiale bancaire basée à Malte

Dans la continuité de l ’enquête Malta Files de Médiapart en juin 2017, "Ce que les clients ignorent, c’est que leurs primes d’assurance atterrissent à Malte", Médiacités Lille s’est attardé sur le cas d’Auchan.A travers l'article " Auchan n'aime pas le fisc français ", le pure-player dévoile quepar le groupe nordiste entre 2014 et 2016., en usant de sociétés écrans à l'étranger.Selon le média, plusieurs grands magasins comme Leroy Merlin, Boulanger, Fnac, Decathlon ou encore Auchan ont bénéficié de solutions de paiement via la banque "Oney", une filiale basée à Lille.L’agence vend en particulier(automobile, habitation, crédit…). Le pays, membre de l’Union Européenne, estoù les entreprises payent les impôts les plus bas d'Europe.En juin 2011,. Dans la foulée, une troisième société, nommée Oney Holding Limited,Mais si le taux officiel de l’impôt maltais est à priori plus élevé que les 33,3 % prélevés en France, certaines conditions permettent de réduire drastiquement ce montant. Ainsi, lorsqu’une société détenue par des étrangers distribue des dividendes à ses actionnaires,Oney a donc payé plus de huit millions d’euros d’impôts,par le fisc maltais. Ce qui veut dire que la filiale d’Auchan a déboursé six fois moins d’impôts que ce que le groupe aurait dû verser en France.En mai 2016,à la tête du groupe Auchan a été ciblée par une information judiciaire, pour. Des perquisitions dans plusieurs propriétés de la famille ont été effectuées depuis.