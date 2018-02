Guide Michelin 2018 : trois restaurants des Hauts-de-France perdent leur étoile, un seul en gagne

Les nouveaux #1étoile au Nord-Est : Jérôme Feck (Châlons-en- Champagne), Château de Courban (Courban), La Merise (Laubach), Le Marcq (Marcq-en-Barœul), L’O des Vignes (Fuissé), Transparence "La Table de Patrick Fréchin" (Nancy). — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) 5 février 2018

On n'a plus le droit à l'erreur

Abdelkader Belfatmi, chef étoilé Michelin : "C'est un rêve depuis que j'ai commencé la cuisine"

© Capture Google Streetview

Guide Michelin : un an après, Eugène Hobraiche savoure toujours son étoile

Intervenants: Eugène Hobraiche, Chef du restaurant "Haut Bonheur de la Table" ; Marie-Pierre Hobraiche, Maître d'hotel du restaurant "Haut Bonheur de la Table" - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Florence Mabille de Poncheville, Sébastien Gurak et Amandine Maquet

Les Hauts-de-France comptent un nouveau restaurant étoilé : Le Marcq du chef Abdelkader Belfatmi situé avenue de la République à Marcq-en-Barœul." a déclaré, ému, le chef nordiste qui a appris la nouvelle. "On ne va faire qu'avancer maintenant" poursuit Abdelkader Belftami, "On n'a plus le droit à l'erreur"Ce n'est malheureusement pas la seule nouveauté dans la région, qui perd trois restaurants étoilés :à Lambersart,à Gruson et, à Montreuil-sur-Mer, introuvables dans la liste 2018 des étoiles Michelin La région compte désormais: 8 dans le Nord, 5 Pas-de-Calais, 4 dans l'Oise et 1 dans la Somme.Trois de perdues, une de retrouvée, la cuvée n'est donc pas très bonne dans la région, surtout comparée à l'édition 2017, qui avait vu deux nouveaux restaurants recevoir leur étoile : Laà Wimereux età Cassel. Le restaurant, à la Madelaine-sous-Montreuil avait même récolté une deuxième étoile.Notre équipe était allée dimanche à la rencontre d'Eugène Hobraiche, le chef du Haut Bonheur de la Table qui espérait conserver cette étoile.Au total, le guide compte cette année, soit cinq de plus qu'en 2017.* Auberge du Vert Mont (Boeschepe)* Val d'Auge (Bondues)* Haut Bonheur de la Table (Cassel)* La Table (Lille)* Le Marcq (Marcq-en-Barœul)* La Grignotière (Raismes)* Le Musigny (Valenciennes)** La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil)* La Matelote (Boulogne-sur-Mer)* Le Cerisier (Laventie)* Le Pavillon (Le Touquet)* La Liégeoise (Wimereux)* Meurin (Busnes)* La Grande de Belle-Église (Belle-Église)* La Table du Connétable (Chantilly)* L'Orée de la Forêt (Étouy)* Auberge à la Bonne Idée (Saint-Jean-aux-Bois)* L'Aubergade (Dury)