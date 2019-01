Guide Michelin 2019 : le Nord Pas-de-Calais gagne deux étoiles

Photo de groupe #1etoile Félicitations aux 68 lauréats. pic.twitter.com/sz4Ue76rxU — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) 21 janvier 2019

La liste des restaurants étoilés dans le Nord et le Pas-de-Calais NORD * Auberge du Vert Mont (Boeschepe)

* Val d'Auge (Bondues)

* Haut Bonheur de la Table (Cassel)

* La Table (Lille)

* Rozo (Lille)

* Le Marcq (Marcq-en-Barœul)

* Nature (Armentières)

* Le Musigny (Valenciennes)

* La Grignotière (Raismes) PAS-DE-CALAIS ** La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil)

** Meurin (Busnes)

* La Matelote (Boulogne-sur-Mer)

* Le Pavillon (Le Touquet)

* La Liégeoise (Wimereux)

* Le Cerisier (Laventie)

Le palmarès 2019 du Guide Michelin est désormais officiel, et on connaît les gagnants et les perdants dans le Nord et le Pas-de-Calais : le restaurant(Camille Pailleau et Diego Delbecq) à Lille et(Nicolas Gautier) à Armentières ont gagné chacun une étoile.Le chef du Rozo, formé par le Nordiste Marc Meurin, a été tiré au sort pour s'exprimer au nom des "premiers étoilés". Il a confié avoir senti "beaucoup d'émotion" à cette annonce et avoir déjà "fêté ça avec l'équipe".Nous avions rencontré en décembreet, à la tête du Rozo.