La halle aux poissons du Tréport fait le plein pour Noël

Journée chargée pour les poissonniers du Tréport

La halle aux poissons du Tréport est accessible toute l'année aux particuliers. La poissonnerie municipale, est installée dans une halle datant de 1934. Et à quelques heures du repas de Noël, les étales sont bien fournis. Les amateurs des produits de la mer y trouvent des coquillages, des crustacés et des poissons livrés chaque matin par les pêcheurs du Tréport qui exercent leur activité entre Boulogne et Dieppe. Pour les poissonniers de la halle, c'est une grosse journée ce lundi, les ventes de produits nobles, comme le homard, la langoustine ou encore la sole, viennent boostées leur chiffre d'affaires. Des commandes qui sont arrivées au dernier moment, comme en témoigne un poissonnier du Tréport.