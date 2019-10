Halloween : découvrez 15 histoires de maisons “hantées” dans les Hauts-de-France

1. La maison hantée de Hempempont (à Villeneuve d'Ascq-Nord)

La maison hantée de Hem (à Villeneuve d'Ascq)

2. L'église de Nesles (Pas-de-Calais)

L'Eglise de Nesles

3. Le château de Steene (Nord)

Le château de Steene / © garuda

4. La maison de Bresles (Oise)

Bresles : « Notre maison est toujours hantée »

5. La maison qui saigne à St Quentin (Aisne)

La maison qui saigne à St Quentin



6. Le phare de Calais (Pas-de-Calais)

7. Une maison dans le quartier du Courgain à Grande-Synthe (Nord)

Une maison hantée à Grande-Synthe

8. Phénomènes étranges à Wervicq-Sud (Nord)

9. La maison étrange de Mentque-Norbécourt (Pas-de-Calais)

La maison étrange de Mentque-Norbécourt

10. La maison "hantée" de Villers-Outréaux (Nord)

VILLERS-OUTREAUX : UNE NUIT DANS LA MAISON HANTEE

11. La maison du pendu au Clipon à Dunkerque (Nord)

12. La maison maudite de Lambersart (Nord)

13. La maison du Fort Lapin de Hoymille (Nord)

DEMEURE ABANDONNÉE DEPUIS 23 ANS

14. La dame blanche d'Esquelbecq (Nord)

15. La dame en noir de Wylder (Nord)

Paranormal. Etrange. Mystérieux. Ce dimanche, on plonge dans ces légendes et histoires qui traversent les années sans qu'on sache exactement pourquoi et comment. Que l'on y croit ou pas,. Notre propos ici n'est pas de justifier ou de rendre vraies des rumeurs ou des légendes, mais simplement de constater qu'un certain nombre de lieux sont entourés, pour des raisons diverses, de mystère(s).Architecture hors du commun, isolement, propriétaire un peu "perturbé", mort dans des circonstances particulières, témoignage farfelu ou crédible : les points de départ sont variés et il n'en reste souvent finalement pas grand-chose dans l'histoire finale qui se répand par le bouche à oreille. Il est question ensuite parmi les "ingrédients" qui font durer une histoire, de portes qui claquent toutes seules, de fantômes, d'enfant qui hante une maison, de silhouettes, de traces de sang...face à des histoires reposant sur des faits très rarement avérés. D'autres se demanderont. D'autres encore se feront gentiment peur en imaginant être confronté à un phénomène étrange ou inexpliqué. C'est sans doute la plus connue. Au milieu des champs, d'une architecture hitchcockienne, cette maison d'Hempempont (à Villeneuve d'Ascq et non à Hem) avait tout pour engendrer du mystère. Ici, tout serait partie ici de l'histoire d'une famille qui y aurait perdu un jeune enfant dans des conditions étranges. Les propriétaires suivants n'y resteront, soi-disant, que peu de temps. Malédiction, fantôme, pendaison...Une maison maudite qu'une église évangélique a occupé à partir de 2006 sans aucun souci jusqu'à ce qu'un cambriolage maquillé en incendie, fin 2014, n'oblige à procéder à sa destruction en juin 2015. «J'ai grandi avec la rumeur qui voulait que la maison était impossible à démolir car les pelleteuses tombaient en panne ou se cassaient. Je suis moi-même fils de démolisseur. Cette maison, c’était un défi pour moi depuis tout petit », a témoigné à cette époque le directeur de l’agence De Meuter France chargé de la déconstruction. Depuis 1965, dans ce village du Pas-de-Calais, une rumeur s’est répandue affirmant que l’église était hantée. On y aurait notamment entendu l’orgue jouer, alors que l’église était fermée à clé et que personne ne s’y trouvait. D'autres "témoins" y auraient également vu une femme, une silhouette blanche.Ici, la légende raconte que le fantôme d'une petite fille décédée dans le parc du château vers 1850 se montre régulièrement ou fait entendre sa voix. En 1968, l'ancienne propriétaire affirme avoir retrouvé des couteaux plantés dans une poutre de la cheminée. Et le 26 décembre 1970, sur le sol enneigé, on découvre des traces de petits pieds d’enfant tout autour du manoir, sans entrée, ni sortie des douves. Il n'en faut évidemment pas plus pour entretenir les rumeurs.. Depuis 2011, la rumeur dit qu'elle serait habitée par le fantôme d'une petite fille. On y entendrait des voix, des bruits de verrous... Le couple qui y habite témoigne régulièrement dans la presse locale : « Quand nous avons emménagé, il y avait du tapage sous mon lit, la nuit. Ça me réveillait. Une fois, j’ai senti comme quelque chose de froid qui me caressait le bras. »Une association spécialisée dans le paranormal dit avoir établi que des faits étranges s'y passaient. Mais le maire de la commune a des gros doutes : « J’ai vécu sept ou huit ans dans cette maison, je n’ai jamais rien entendu de pareil ».Une histoire rendue populaire par l'ancienne émission de TF1, « Mystères ». Une famille affirme qu'elle a d'abord été régulièrement dérangée par des bruits de casserole et/ou des gémissements. Avant que les murs ne se mettent à "saigner". Du vrai sang sur les murs, affirment les locataires. La maison finira par être démolie. Des restes corps de soldat allemand de la première guerre mondiale auraient alors été découverts.Une légende tellement prégnante que la maison restera inoccupée pendant 4 ans de 2009 à 2013. Depuis les nouveaux locataires n'ont jamais rien constaté de spécial. Mais des curieux continuent parfois à faire des kilomètres pour voir cette "maison qui saigne".Depuis 2007, des membres d'Opale Tour, disent avoir ressenti à de nombreuses la présence fantomatique d'un inconnu dans ce lieu chargé d'histoire : bruits, ombres, voiles blancs, voix.Le président d'Opale Tour a expliqué en 2013 dans La Voix du Nord : "Oui, je confirme avoir été le témoin de phénomènes surprenants, inexplicables, comme d’autres salariés d’Opale Tour avant moi. On est plusieurs à avoir partagé ce sentiment que nous n’étions pas seuls dans une pièce, à avoir entendu des bruits de pas. On s’y est habitués, on ne sent rien de mauvais"Sur des sites spécialisées dans ce type de phénomènes, la maison fait toujours partie du Top des lieux hantés de France. En 1985, une famille parle de bruits inexpliqués sur la porte du garage. Elle dit avoir fait appel à la gendarmerie et même au curé. Les habitants autour de la maison s'inquiètent.En 2014, La Voix du Nord est retournée dans le quartier voir la fameuse maison hantée. "Tout le monde la connaît. Il y a beaucoup de rumeurs », expliquait alors Zahra, sa nouvelle propriétaire. « Il n’y a vraiment plus rien. Je pense que la famille qui a vécu avec ces phénomènes est partie avec la malédiction. Je plaisante avec mes amis. Parfois, ils ne me croient pas, alors je leur dis d’aller voir sur Internet. » En 2011 , les locataires d'une maison à Wervicq-Sud affirment sentir des odeurs de fumée dans leur maison, voient des tâches de sang dans leur douche ou au plafond, ou observent des objets changer de place régulièrement. Il n'en faut pas plus pour qu'ils pensent que leur maison est "hantée". Ils évoquent un "drame" qui se serait passé dans cette maison. En 2013, une fermette anodine de Mentque-Nortbécourt, un petit village du Nord-Pas-de-Calais, près de Saint-Omer, est soupçonnée d'être devenue une "maison hantée" ? Des phénomènes paranormaux se seraient produits."On reçoit des pierres dans la tête. Ça devient dangereux. Mon ami a été à l'hôpital. C'est grave", raconte alors la locataire. Un voisin, venu voir ces phénomènes paranormaux de ses propres yeux, dit avoir reçu un porte-savon dans le dos. Le maire, lui-même, aurait vu des oranges voler et une chaise se retourner. Beaucoup des 600 habitants du village sont cependant restés sceptiques. En treize ans, la maison a eu six locataires différents ; aucun d'entre eux ne s''était jamais plaint. En 2014, à Villers-Outréaux, une famille quitte sa maison "parce qu'elle est hantée". "On entendait des bruits et nos enfants ont été terrorisés en voyant des visages. Des portes claquaient sans raison et on entendait des petits bruits, comme des chuchotements, affirme alors le propriétaire (...) Ça a commencé par des bruits dans la cage d’escalier. Mes enfants poussaient des cris de terreur la nuit car ils voyaient des visages."Dans le village, les habitants mettent largement en doute ces visions. Une maison en bord de mer près de Loon-Plage . Il n'en reste que quelques murs. La rumeur la dit hantée pour des raisons différentes selon les versions : un enfant y serait mort, les nazis y auraient commis des atrocités... A Dunkerque, on raconte aussi que la maison est inachevée parce que son propriétaire qui avait voulu la bâtir pour sa femme a découvert qu'elle le trompait. Mort de chagrin, il se serait pendu.Rien de concret ni d'avéré cependant, l'emplacement, l'architecture sont très propices à faire de la maison du pendu une source de légendes urbaines. A Lambersart, une rumeur persistante raconte qu'une des maisons de la prestigieuse Avenue de l'hippodrome serait maudite. Les familles qui y auraient habité à chaque fois moins d’un an en seraient repartis dans des circonstances tragiques. Maladies, accidents, faillites et décès auraient frappé sans pitié. Mais l'actuelle propriétaire l'assure : tout va bien, rien à signaler dans cette maison.Mort inexpliquée d'un enfant, atmosphère étrange, ouvriers qui refusent d'y travailler... Cette maison de Hoymille (près de Bergues) à l'architecture particulière est entourée de mystère. « Cette maison m’a toujours mise mal à l’aise, surtout avec ce que les gens racontent à son sujet », dit dans La Voix du Nord une habitante . Elle devrait être détruite prochainement. Une légende qui remonte à 1655. Elle part d'un meurtre avéré, celui de Jacqueline Vasseur de Guernonval femme d'Hubert Vasseur de Guernonval, seigneur d'Esquelbecq. La jeune femme qui est la seconde épouse du baron va mourir dans des conditions mystérieuses.Elle cherche à cacher son crime en enterrant le corps, la nuit, dans un lieu isolé. Mais le chien de la baronne et n'a aucun mal à révéler à tous l'endroit où est dissimulé le cadavre. Depuis, on raconte que parfois le fantôme de la Dame au petit chien se promène dans le parc du château. Le site info-paranormal raconte cette légende des Flandres Maritimes : "Après la guerre, à l'école de Wylder. Il y avait trois ou quatre enfants qui ne voulait jamais aller aux toilettes. Ils avaient peur d'une dame en noir qu'ils voyaient toujours assise sur les cabinets, un fichu sur la tête. L'instituteur leur disait que cela était le fruit de leur imagination mais ils avaient vraiment peur. Alors un jour, on a demandé à l'abbé de venir, car il avait des pouvoirs pour chasser les mauvais esprits. De son église à l'école, distante d'une centaine de mètres, l'homme de dieu pria tout le long du chemin jusqu'à en suer. Arrivé devant les toilettes, son visage témoignait encore d'une extrême souffrance. Mais cela fut sûrement efficace, car dès le lendemain il y avait plus rien. On n'a jamais pu identifier la dame en noir. »

Ludivine Fasseu et Clotilde d'Albepierre ont recensé en 2013 dans des livres très complets ces histoires : "MAISONS HANTÉES ET AUTRES LIEUX ÉTRANGES EN NORD-PAS-DE-CALAIS" (Editions Ouest-France) "LIEUX ÉTRANGES ET MAISONS HANTÉES EN PICARDIE" (Editions Ouest-France).