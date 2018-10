Halloween en Picardie : six idées de sorties pour frissonner le 31 octobre

Contes au milieu des tombeaux de la crypte Saint-Médard (Soissons, Aisne)

Promenade dans le parc hanté de la mairie (Clairoix, Oise)

Soirée films d'horreur au cinéma Saint-Leu (Amiens, Somme)

Guide mort-vivante et concert au musée Antoine-Lécuyer (Saint-Quentin, Aisne)

Un parcours peuplé de zombie au Jeu de Paume (Beauvais, Oise)

WASEORROR - Le Parcours Terreur d'Halloween // Centre Commercial Jeu de Paume

Escape game au château de Picquigny (Picquigny, Somme)

Pour les amateurs de terreur, nous avons sélectionné six idées de sorties sur le thème d'Halloween, soit deux dans l'Oise, deux dans l'Aisne et deux dans la Somme. Voyez ci-dessous : patrimoine, jeux, films et activités en famille sont au programme le 31 octobre et le 3 novembre.Envie d'écouter des légendes de Soissons et de Picardie, à la lumière des bougies, dans un lieu chargé d'histoire au milieu des sarcophages ? La crypte de l'abbaye Saint-Médard sera ouverte aux curieux de tous âges à 17 heures pour quelques histoires à faire froid dans le dos. L'idéal pour lier frissons et patrimoine !Contes à l'ancienne abbaye Saint-Médard, 3 place Saint-Médard à Soissons (Aisne) le 31 octobre à 17 heures.5 euros par adulte, 2,50 euros par enfant.auprès du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) au 03 23 93 30 56.Chaque année depuis onze ans, le parc de la mairie de Clairoix se peuple de zombies, squelettes et sorcières à l'occasion d'Halloween. Accompagnés d'effets de lumière et de brouillard, plus d'une cinquantaine de bénévoles costumés feront trembler les promeneurs, le long d'un parcours emprunté par plus d'un millier de visiteurs les précédentes éditions. Les recettes de l'événement seront reversées au Téléthon.Parcours de la peur du parc de la mairie de Clairoix (Oise), rue Germaine Sibien, le 3 novembre de 18h45 à 19h45.: 1 euro.Figure du cinéma d'horreur avec des classiques comme The Thing ou Le village des damnés, le réalisateur John Carpenter se voit consacrer une soirée au cinéma Saint-Leu d'Amiens. Deux de ses films les plus connus, Halloween, la nuit des masques (dont une suite vient de sortir) et Le prince des ténèbres seront projetés à partir de 20h30. Pour se préparer à cette soirée d'horreur, le cinéma propose une mise en bouche : La famille Addams, comédie décalée consacrée à la plus macabre des familles, sera diffusé dès 18h15.La famille Addams de Barry Sonenfeld (1991) à 18h15; Halloween, la nuit des masques de John Carpenter (1978, interdit aux moins de 12 ans) à 20h30 Le prince des ténèbres de John Carpenter (1987, interdit aux moins de 12 ans) à 22h30, projetés le 31 octobre au cinéma Saint-Leu, 33 rue Vanmarcke à Amiens.5,60 euros pour un film, 8 euros pour les deux films de la soirée John Carpenter.Le musée Antoine-Lécuyer se met aux couleurs d'Halloween ce 31 octobre ! L'établissement saint-quentinois propose une nocturne jusqu'à 21 heures, où les visiteurs pourront assister à de courts mais macabres spectacles de théâtre ou... suivre une guide mort-vivante à travers l'exposition ! Un concert clôturera l'événement.soirée d'Halloween de 19 heures à 21 heures le 31 octobre au musée Antoine-Lecuyer, 28 rue Antoine-Lécuyer à Saint-Quentin (Aisne).2,50 euros par adulte, 1,50 euro pour les 5-7 ans, demandeurs d'emploi, personnes handicapées, et gratuit pour les moins de 5 ans et partenaires.Avec le succès de la première édition en 2017, le parcours Waseorror revient au Jeu de Paume de Beauvais ce 31 octobre. Le 1er étage du centre commercial beauvaisien sera peuplé de zombies prêts à en découdre et les plus téméraires viendront les affronter sur un parcours de 300 m². S'ils en sortent vivants, ils pourront participer à un tirage au sort pour gagner des cadeaux.Parcours "Waseorror", de 14 à 18 heures au Jeu de Paume, 4 Boulevard Saint-André. Le parcours est interdit aux personnes cardiaques, de moins de 12 ans et les femmes enceintes.Situé à 13 kilomètres d'Amiens, le château XIe siècle de Picquigny accueille depuis peu un escape game, entendez par là un jeu où les participants sont enfermés et doivent répondre à des énigmes en moins d'une heure pour se libérer." La quête du trésor des Templiers",escape game spécial Halloween au château de Picquigny, 3 chemin de Fourdrinoy, à Picquigny (Somme). Jeu pour 3 à 16 participants.20 euros par personne. Réservations sur le site