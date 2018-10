Halloween : trois idées de recettes à base de courges

Nos trois recettes en vidéo

France 3 Nord Pas-de-Calais Vous voulez inviter des sorcières à dîner pour Halloween et vous ne savez pas quoi leur proposer ? À vos chaudrons, voici trois recettes à base de potiron qui rendront votre repas magique !



Avec un potiron, un peu d'ail et quelques châtaignes, vous obtiendrez un velouté exquis de quoi faire frémir vos convives ...Tous les détails de la recette sont par ici : "La crème de potiron à la châtaigne"

Prenez une pointe de maïs, un zeste de courge butternut et de la crème. Touillez le tout ... abracadabra ... voilà un velouté digne de la fée Carabosse !Tous les détails de la recette sont par ici : "Le velouté de butternut, maïs et jambon fumé" Dans une marmite, jetez du sucre avec du chocolat mettez-y un peu de potiron et vous aurez un cake qui aidera à faire fuir fantômes et autres morts-vivants ...Tous les détails de la recette sont par ici : "Le potiron cake et son coulis de chocolat"