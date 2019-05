Hallyday, Vianney, Calogero, Renaud, Souchon, Voulzy... : découvrez 30 clips tournés dans le Nord et le Pas-de-Calais

HollySiz - The Light (Clip officiel)

Asaf Avidan - In a Box II - Her Lies

DIVA FAUNE - SHOOTING TO THE STARS FEAT. CLARA DOXAL (French Edit)

Hyphen Hyphen - Mama Sorry (Official video)

Corson - Raise Me Up (Je Respire Encore)

Carla Stark - Dreaming of You (Official Video)