Hamza Attou, l'un des complices de la fuite de Salah Abedslam en Belgique, libéré sous conditions

Hamza Attou, celui qui a avoué avoir été chercher Abdeslam après les attentats de Paris, est libéré https://t.co/X0QJK6gLtB — RTL info (@rtlinfo) 15 mai 2018

DOCUMENT BFMTV - Les premières photos de la cavale de Salah Abdeslam https://t.co/qRtC0dq1sn pic.twitter.com/JwtY8v9juf — BFMTV (@BFMTV) 11 janvier 2016

Hamza Attou, l'un des deux hommes qui ont aidé Salah Abdeslam à quitter Paris après les attentats du 13 novembre 2015, est libéré ce mardi 15 mai sous certaines conditions, selon nos confrères belges de RTL Info Il est poursuivi en France pour recel de malfaiteurs terroristes, or avec ce chef d'inculpation, la détention provisoire ne peut pas dépasser deux ans. Il devrait donc pouvoir rentrer à Bruxelles,Le 14 novembre, le troi avait été contrôlé à Cambrai puis Hamza Attou avait été repéré, en même temps que Mohammed Amri, par une . On le voyait entrer dans le commerce aux côtés de Salah Abdeslam, le dernier membre encore vivant du commando terroristeHamza Attou et Mohammed Amri étaient partis de Bruxelles dans la nuit pour aller le chercher à Paris et le ramener dans la capitale belge, plus précisément à Molenbeek. Arrêté,