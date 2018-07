“Hankar de finale” : des stations de métro belges rebaptisées après la victoire des Diables Rouges

Incroyable ! Les Diables sont en quart de finale ! Ou devrions-nous dire "HANKAR de finale".



Mais tout ça n'aurait pas été possible sans "thRIBAUCOURTois", "ALMArouane Fellaini" ou "rAUMALEu Lukaku".



Vous jouez avec nous ? #REDTOGETHER #stib pic.twitter.com/IzW59OFQzr — STIB-MIVB (@STIBMIVB) 3 juillet 2018

Lesrivalisent d'imagination pour ce Mondial. Après qu' une enseigne d'électroménager a promis de rembourser les téléviseurs de ses clients , c'est au tour de la société des transports intercommunaux de Bruxelles d'afficher sonPour célébrer, la STIB a fait preuve d'humour. Menés 2-0, lesont effectivement réussi à s'imposer 3-2, arrachant leur qualification en quarts de finale de laL'a temporairement rebaptisé deux stations de métro pour l'occasion, rapporte le site d'information belge Sudinfo . Attention les yeux, lessont au rendez-vous.Les utilisateurs de la ligne 5 ont pu remarquer, ce matin, que la station "Hankar" avait été renomméepar un service de communication de la STIB.Autre calembour qui amusera les néerlandophones, la station "Belgica" a un nouveau nom depuis ce 3 juillet :. A priori, la STIB se projette déjà au-delà des quarts de finale...La société belge ne s'arrête pas là. Sur son compte Twitter, elle imagine de nouveaux jeux de mots mêlant noms de stations et de joueurs :ou encoreLes férus de football auront reconnu Thibaut Courtois, Marouane Fellaini et Romelu Lukaku. Et ce n'est pas la première fois que la STIB montre son intérêt pour le Mondial.Depuis le début de la compétition, les écrans d’informations des stations de la capitale renseignent le